Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 18 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 18 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è chi vi chiede troppo e chi vi dà troppo poco: è il momento di fare chiarezza. Possono arrivare decisioni importanti in amore, non sempre facili, ma necessarie. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione può rivelarsi preziosa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 gennaio 2026), non amate le mezze misure e adesso le stelle vi chiedono di tagliare ciò che non funziona più. In amore passione altissima, ma anche gelosie da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, potete fare una mossa strategica importante.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle parlano di espansione, nuove idee, nuovi orizzonti. In amore c’è bisogno di sincerità: se qualcosa vi pesa, ditelo. Ottimo periodo per viaggi, contatti con l’estero, cambiamenti di ruolo o di prospettiva sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state costruendo qualcosa di importante, anche se a volte vi sentite stanchi. Le stelle vi chiedono costanza, non rigidità. In amore c’è bisogno di più tempo da dedicare ai sentimenti: il lavoro non può essere sempre al primo posto. Per quanto riguarda il lavoro, le responsabilità aumentano, ma anche le soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 gennaio 2026), idee nuove, desiderio di cambiamento, ma anche un po’ di confusione. Le stelle vi invitano a scegliere una direzione. In amore serve chiarezza: o dentro o fuori. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per sperimentare, ma senza rompere tutto.

PESCI

Cari Pesci, state avvertendo un forte richiamo dell’anima. Le stelle parlano di intuizioni, sogni, emozioni profonde. In amore c’è romanticismo, ma attenzione alle illusioni. Per quanto riguarda il lavoro, seguite ciò che vi ispira davvero: un talento può emergere se smettete di dubitare di voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dee Pesci: le stelle parlano di intuizioni, sogni, emozioni profonde.