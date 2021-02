Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 14 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 14 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sembra quasi che ci troviate gusto ad appassionarvi e legarvi a storie difficili e complicate in partenza, come ad esempio con persone già impegnate. Di conseguenza è normale che siate stressati e pensierosi. Per fortuna la primavera porterà una svolta, soprattutto per i single che possono trovare l’anima gemella.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (14 febbraio), questo San Valentino sarà all’insegna del nervosismo, sia per chi un partner ce l’ha già, sia per chi è single e quindi in questa giornata soffre ancora di più ad essere solo. Approfittate per portare avanti i vostri progetti sul lavoro. Affidatevi ai saggi consigli di chi vi circonda.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete bisogno di provare nuove emozioni. Capitolo lavoro: durante la giornata di domani (San Valentino, 14 febbraio 2021) sarete parecchio stressati e nervosi, attenti a non rispondere male a colleghi e superiori. Apritevi a nuove conoscenze e chiudete le situazioni che non vi soddisfano più.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (14 febbraio) finalmente migliora la vostra situazione sentimentale, d’altronde è San Valentino! Riflettete bene su ciò che avete perso, magari anche per colpa vostra, e se ci tenete davvero fate di tutto per riprendervelo. L’anno non è iniziato nel migliore dei modi, ma in questo 14 febbraio le stelle vi daranno tregua.

LEONE

Cari Leone, la giornata sarà all’insegna del recupero, seppur lieve, dopo un periodo complesso. Anche se è domenica, potrete concludere molte cose. La situazione sentimentale migliora, soprattutto se avete avuto litigi e discussioni con il partner.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questo San Valentino si aprirà nel migliore dei modi, soprattutto al mattino. Attenzione però a possibili discussioni sul posto di lavoro: qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Siate superiori e andate dritti per la vostra strada.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: le stelle prevedono un netto recupero in amore.

