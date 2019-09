Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 30 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato da tutti il più affidabile astrologo e per questo il suo oroscopo è uno dei più seguiti nel nostro paese. Fox, spesso presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio, svela ogni giorno agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Previsioni molto ascoltate da milioni di italiani.

Ma qual è l’oroscopo di Palo Fox? Cosa prevede per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, lunedì 30 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, molti di voi stanno passando un periodo davvero felice in amore. Siete convinti di avere accanto la persona giusta, quella che vi fa sentire importanti. Allora perché non fare il passo decisivo? Secondo le stelle, siete pronti per il matrimonio, pensateci. Nel frattempo, imparate a perdonare gli altri, soprattutto sul lavoro. E non risparmiate parole di conforto ad alcuni familiari che ne hanno bisogno.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede una giornata molto interessante, durante la quale siete pregati di non chiudervi in casa o di non fossilizzarvi sul lavoro. Cercate di ritagliarvi del tempo soltanto per voi stessi: dedicatevi ai vostri hobby, incontrate delle persone amiche, ma non concentratevi soltanto sulla routine e sulle vostre responsabilità.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sentirete il bisogno di concedervi una bella pausa. Dal lavoro, dalle responsabilità, da un’agenda fitta di impegni, ma anche da una relazione che sta diventando opprimente. Forse l’amore è il settore su cui dovreste concentrarvi di più: siete assaliti da mille dubbi, ma forse è il momento di prendere una decisione, anche se impopolare.

SCORPIONE

I nati sotto il segno dello Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovete cercare di essere un po’ più positivi. Ormai tutti i vostri amici e colleghi vi conoscono come quella persona buona, che si impegna, ma che è irascibile e sempre nervosa. Cercate di invertire il trend: masticare sempre amaro non fa bene a voi e agli altri. Soprattutto cercate di non farvi condizionare più dal passato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello del Leone, che sta vivendo un periodo magico in amore. Romanticismo, complicità e divertimento che vi spingono a fare il grande passo: siete pronti?

