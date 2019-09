Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 30 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è il guru degli astrologi e ogni giorno il suo oroscopo e le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 30 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di domani per voi sarà una giornata con qualche intoppo. State attenti ai contrattempi dovuti al lavoro: ultimamente vi siete presi troppo impegni, siete sicuri di riuscire a star dietro a tutto? Cercate di organizzarvi al meglio, senza dimenticare però che non si vive di solo lavoro. Altrimenti sarete sommersi di stress inutile.

CAPRICORNO

Domani, lunedì 30 settembre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà per il Capricorno una giornata a dir poco difficile. Negli ultimi tempi siete stati assaliti da moltissimi dubbi: sul lavoro, che forse non è quello che avete sempre sognato; sull’amore, visto che sentite il partner sempre più lontano; sulla famiglia, dal momento che alcuni rapporti si stanno logorando. Che fare? Non è il giorno giusto per prendere decisioni, aspettate momenti migliori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avete bisogno di cambiare aria. Approfittate di qualche ora di svago per riordinare un po’ le idee e ristabilire le priorità della vostra vita. In queste settimane avete dato la precedenza a qualcosa che non vi ha dato soddisfazioni: è il momento di rivoluzionare tutto. Non abbiate paura: chi vi vuol bene veramente rimarrà comunque al vostro fianco.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox esalta la vostra vena romantica. Se state vivendo una storia d’amore, magari iniziata da poco, approfittatene per sorprendere il vostro partner e passare dei momenti davvero deliziosi assieme. Nel mese di ottobre, poi, dal punto di vista sentimentale andrà ancora meglio: per voi, al momento, non esiste altro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: siete stati letteralmente sommersi di frecce da Cupido. State vivendo un sogno d’amore e no, non è ancora il momento di svegliarsi.

