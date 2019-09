Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 30 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Il più famoso e apprezzato degli astrologi italiani è Paolo Fox, che anche oggi ha fornito le previsioni del suo oroscopo. Spesso, infatti, Paolo Fox è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) ed è lì che annuncia le sue previsioni per domani e le giornate successive dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 30 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, dovete imparare a perdonare di più e a essere più prudenti nelle parole. Cercate di non ferire le persone che vi stanno attorno, soltanto perché siete nervosi o insoddisfatti. Tutti abbiamo dei difetti, quindi inutile esaltare quelli altrui. La vostra grande insoddisfazione proviene dal lavoro: cercate di migliorare la vostra situazione, oppure cambiate tutto senza rimpianti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani dovete stare molto attenti all’amore. In questo nuovo inizio di settimana, infatti, potrebbero esserci delle belle sorprese per voi. E poco importa se tanti, tra voi, sono appena usciti con le ossa rotte da una relazione tormentata. Presto tornerete a sorridere, secondo le previsioni delle stelle. Non trascurate inoltre la famiglia, che ha sempre bisogno di voi.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, dovete imparare a essere più elastici con il partner. Volete un mondo di bene alla persona con cui avete deciso di condividere la vostra vita, ma spesso siete troppo esigenti. Al punto da diventare insopportabili. Lavorate un po’ di più sul vostro modo di fare e nel frattempo impegnatevi a fondo nel lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede molto preoccupati. C’è una questione che vi toglie il sonno: per tanti di voi ha a che fare con la famiglia, ma per altri è il lavoro. Cercate di staccare un po’ la spina, perché la vostra vita a questi ritmi diventa davvero insostenibile. E state più attenti a quello che dite: le parole sono delle armi potentissime.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi è quello del Toro: non avete fatto in tempo a riprendervi da una delusione d’amore che Cupido ha subito scoccato un’altra freccia. Imparate dagli errori del passato e cercate di essere finalmente felici.

