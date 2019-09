Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Il più famoso e apprezzato degli astrologi italiani è Paolo Fox, che anche oggi ha fornito le previsioni del suo oroscopo. Spesso, infatti, Paolo Fox è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) ed è lì che annuncia le sue previsioni per domani e le giornate successive dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, state vivendo una fase molto particolare della vostra vita, durante la quale state cercando di sistemare alcune questioni che vi hanno creato parecchi problemi. Anche nella giornata di domani dovrete avere a che fare con qualche problema di troppo, soprattutto in amore: cercate di non buttare via la vostra relazione. Trovate il giusto compromesso e vedrete che da lunedì tutto andrà per il meglio, bisogna soltanto impegnarsi un po’ di più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi aspetta una giornata parecchio caotica. Ultimamente siete stati molto delusi da alcuni progetti, sui quali credevate moltissimo, che però sono falliti miseramente. Le stelle vi consigliano di non piangervi addosso, ma di rimboccarvi le maniche. Marte sarà favorevole per tutta la giornata: belle novità in arrivo in famiglia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, Giove smetterà di essere in opposizione al vostro segno. Cosa significa questo per voi? Che finalmente potrete tornare a sorridere soprattutto sul lavoro. Le persone che cercavano in tutti i modi di mettervi i bastoni tra le ruote adesso si mangiano le mani: è il momento di dimostrare a tutti il vostro valore.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Saturno è pronto a darvi un po’ di fastidi, ma sarete bravi a superare le difficoltà e a ottenere ciò che volete da questa giornata. Fate molta attenzione ad alcuni colleghi, sul lavoro, che troppo spesso tendono a sottovalutarvi. Il miglior modo di rispondere alle critiche è con il duro lavoro: vedrete che arriveranno risultati insperati.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 29 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione | 29 settembre L’oroscopo di oggi sabato 28 settembre 2019: le previsioni per tutti i segni

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi è quello dei Gemelli: tante soddisfazioni in arrivo sul lavoro, dopo un periodo di grande difficoltà. Approfittatene per dimostrare a tutti quanto valete.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI