Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato da tutti il più affidabile astrologo e per questo il suo oroscopo è uno dei più seguiti nel nostro paese. Fox, spesso presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio, svela ogni giorno agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Previsioni molto ascoltate da milioni di italiani.

Ma qual è l’oroscopo di Palo Fox? Cosa prevede per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, domenica 29 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, le stelle vi consigliano di essere un po’ meno pieni di voi. Tuttavia, la vostra giornata di domani sarà a dir poco perfetta: saranno favoriti infatti creatività e rapporti interpersonali. In amore, se siete fidanzati passate del tempo spensierato con il vostro partner: riposatevi e non pensate al lavoro, che da lunedì tornerà a tormentarvi. Anche perché quella appena trascorsa è stata una settimana ricca di soddisfazioni anche da quel punto di vista.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede una giornata molto positiva. Siete ansiosi di novità, in una vita che vi sembra sempre troppo ripetitiva. Sebbene non vivrete nulla di nuovo, però, in questa domenica vivrete ritmi molto frenetici, che a fine giornata vi lasceranno molto soddisfatti. Alcuni amici infatti vi coinvolgeranno in attività molto divertenti. In amore, invece, le stelle vi consigliano di non ragionare troppo. A volte un po’ di sana imprudenza è quello che ci vuole.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox Mercurio e Venere entrano nel vostro segno e vi donano il coraggio necessario a dichiarare tutti i vostri sentimenti a una persona importante. Non c’è spazio per le paure, è il momento di agire: anche sul lavoro, dove un Saturno dissonante vi crea non pochi problemi. L’unico modo per risolverli è rimboccarvi le maniche, senza lamentarsi.

SCORPIONE

I nati sotto il segno dello Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, questa domenica arriverà al culmine di una settimana davvero pesante per voi. Siete stati colpiti da un’ondata di malumore forse senza precedenti, al punto da risultare insopportabili per tutti i vostri amici. Urano continuerà l’opposizione al vostro segno: anche domani sarete colpiti da fortissimo stress. Cercate di resistere, anche se vi sentite sommersi di problemi, sia sul lavoro che in amore.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello della Bilancia: dopo mesi di incertezze e paure, finalmente trovate il coraggio di dichiarare il vostro amore alla persona che vi fa battere il cuore. Tuffatevi: le stelle sono dalla vostra parte.

