Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è il guru degli astrologi e ogni giorno il suo oroscopo e le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna torna a sorridervi dopo un periodo di latitanza. La giornata di domani sarà molto positiva, seppur piena di impegni, ma non perderete la voglia di fare. In questa fase finale del mese riceverete diverse belle notizie: ma i colpi di fortuna non sono niente senza l’impegno quotidiano. Voi lo sapete benissimo, quindi cercate di rimboccarvi le maniche. Buone notizie in arrivo anche dal punto di vista economico.

CAPRICORNO

Domani, domenica 29 settembre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata abbastanza discreta per il Capricorno. Ci sono alcuni progetti, sul lavoro, che vi danno molte soddisfazioni e anche una carica in più per affrontare alcune questioni extra-lavorative. Da giorni, infatti, molti di voi hanno ricevuto una brutta notizia in famiglia. Non fate che pensarci: cercate di rincuorare le persone a cui volete più bene. Non pioverà per sempre.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, potete tirare un sospiro di sollievo. La vostra giornata, infatti, sarà proprio come quella che desiderate: tranquilla, senza novità negative e soprattutto in pace con familiari e partner. Avete attraversato un periodo di forti contrasti, ma adesso sembra tutto risolto. Approfittatene per rilassarvi e passare del tempo spensierato con chi vi vuol bene. Non ve ne pentirete.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox dice che le stelle tornano a essere benevole anche nei vostri confronti. Vi lanciate nel modo migliore su ottobre, che per voi rappresenta un mese davvero decisivo. Tuttavia non mancano i problemi e anche i momenti di solitudine: molti di voi, single, non si sentono apprezzati abbastanza e desiderano tanto una persona con cui condividere gioie e dolori. Non perdetevi d’animo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: per voi la parte finale di settembre riserverà tante sorprese. Ma attenzione: la fortuna la si crea, quindi dovete essere bravi a cogliere al volo le occasioni.

