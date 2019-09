Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sabato 28 settembre 2019 – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi. Ogni giorno il suo oroscopo e le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo un lungo periodo davvero complesso per il vostro segno, finalmente ritrovate la pace e la serenità. Una giornata positiva, dunque, dopo aver vissuto momenti difficili, anche contro la vostra volontà e perché potreste aver subito alcuni torti da chi vi circonda e da persone che ritenevate amici. Basta pensare al passato, guardate avanti e progettate il vostro futuro.

CAPRICORNO

Domani, sabato 28 settembre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata piuttosto sottotono per il vostro segno. In amore potrebbero esserci momenti di forte stress e tensione dovuti ad alcuni rapporti non proprio sereni con il partner, oppure il ritorno ingombrante di qualche ex. Portate invece avanti con entusiasmo progetti a lunga data, perché le stelle vi assistono. Ma al tempo stesso approfittate del weekend anche per rilassarvi e ricaricare le energie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani dovete approfittare di questo weekend per staccare un po’ dai soliti impegni della settimana e godetevi a pieno il weekend. Dopo tanto lavoro, infatti, avete bisogno anche di staccare la spina. In amore è il caso che curiate maggiormente la vostra storia, perché ultimamente avete trascurate troppo il partner. Se la ritenete una relazione importante, fate in modo di consolidarla, aumentando la passione e l’eros. Se siete single, invece, è il momento di guardarvi intorno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede particolarmente nostalgici e sottotono. Una sensazione che in realtà ultimamente si ripresenta spesso per i nati sotto questo segno. Questo deriva soprattutto dal fatto che vi sentite soli e vorreste avere una persona da amare al vostro fianco. Positivo il lavoro: potreste avviare nuove importanti collaborazioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

TUTTI GLI OROSCOPI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione | 28 settembre Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 28 settembre 2019 Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi venerdì 27 settembre 2019

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: finalmente il periodo buio che avete vissuto è alle spalle e ora potete godervi un po’ di meritato riposo, oltre a fare importanti progetti per il futuro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE