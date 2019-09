Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sabato 28 settembre 2019 – Paolo Fox è considerato da parte di tutti il numero uno degli astrologi. Il suo oroscopo è infatti il più apprezzato e seguito. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove svela agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Previsioni molto ascoltate da milioni di italiani.

Cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani? Qual è l’oroscopo? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, sabato 28 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, una giornata quella di domani 28 settembre davvero positiva per l’amore, come in generale tutto il weekend. Giove infatti continua a volervi bene e a proteggervi. Chi vive già una storia lunga e consolidata, può approfittarne per fare un grande passo in avanti. come può essere il matrimonio o un figlio. Chi è single invece può fare incontri importanti. Dovete però uscire di casa e darvi da fare, abbandonando la timidezza.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede una giornata tutto sommato positiva per il vostro segno. Iniziate dunque a progettare il vostro futuro, perché come si suol dire è meglio prevenire che curare. La vostra paura forse è quella di non riuscire a concretizzare i vostri progetti, ma se non ci mettete il giusto impegno, sarà impossibile che le cose cambino. Dal prossimo mese sarete uno dei segni al top dello zodiaco, per cui datevi da fare.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, una giornata in cui dovrete puntare tutto sull’amore, perché è uno degli aspetti dal quale potrete ottenere maggiori soddisfazioni. D’altronde avete Venere e Mercurio dalla vostra parte che vi assistono, oltre alla Luna nuova che da domani 28 settembre 2019 entra nel vostro segno. Approfittatene, sia se siete single e in cerca dell’amore, sia se avete una relazione stabile e duratura.

SCORPIONE

Una giornata piuttosto neutra per il vostro segno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in cui sarete particolarmente riflessivi, soprattutto in amore. Cercate di capire cosa volete realmente, in particolare in amore. Lasciatevi andare di più, regalatevi splendide emozioni e approfittate del weekend per rilassarvi. Le questioni in sospeso troveranno presto una soluzione. L’importante è fidarvi di più di chi vi circonda.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello del Leone, che d’altronde ha vissuto tutta un’estate da assoluto protagonista. Pensate se non è il caso di fare un grande passo in avanti.

