Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sabato 28 settembre 2019 – Paolo Fox è per tutti il più apprezzato astrologo, grazie al suo oroscopo che tutti i giorni. Spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per domani e le giornate successive dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, anche per la giornata di domani si prevede una giornata particolarmente nervosa, durante la quale tutto lo stress e la stanchezza accumulati nel corso della settimana si riverseranno facendovi sentire nervosi e polemici. Mantenete la calma e non prendetevela con chi non ha nulla a che vedere. Potreste infatti rovinare inutilmente importanti rapporti. Avete assoluto bisogno di rilassarvi: approfittate del weekend.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani siete un po’ agitati e sotto stress per via di qualche difficoltà economica che ancora non siete riusciti a risolvere. Questo in realtà vale anche per l’amore. In questa fase però avete un quadro astrale molto positivo: bene gli affari, la carriera e i guadagni. Portate avanti i vostri progetti più ambiziosi, non tarderanno a realizzarsi. Le questioni in sospeso miglioreranno a breve.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani avete delle ottime stelle in questo weekend, soprattutto per quanto riguarda l’amore, ma anche alle amicizie e alle relazioni interpersonali. Approfittatene quindi per uscire e stare con gli altri. Ritrovate serenità anche dal punto di vista lavorativo. Il periodo peggiore infatti è passato, e adesso le stelle vi vedono assolutamente favoriti in tutti gli ambiti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede possibili tensioni all’interno della coppia per chi ha una relazione stabile. I litigi potrebbero essere dovuti al fatto che voi dovete lavorare nel fine settimana, mentre il o la vostra partner ha altri progetti e programmi. Non vi innervosite senza motivo, dunque, perché non ne vale la pena.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 28 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione | 28 settembre Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi venerdì 27 settembre 2019

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli: un quadro astrale davvero positivo che vi accompagnerà per tutto il fine settimana, soprattutto in amore.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI