Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 27 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Venerdì 27 settembre 2019 – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi. Ogni giorno le sue previsioni sono le più consultate. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio a LatteMiele dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti. Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 27 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata all’insegna della stanchezza e del nervosismo per il vostro segno. Avete infatti molti impegni e cose da fare, ma il tempo per portarle avanti non basta mai. Vorreste che le giornate durassero 48 ore! Approfittate del weekend in arrivo per rilassarvi e ricaricare le pile, anche ritagliandovi un po’ di spazio per voi stessi. Cercate di essere puntuali in tutto quello che fate, soprattutto se avete delle scadenze in vista.

CAPRICORNO

Domani, venerdì 27 settembre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata piuttosto nervosa e stressante dal punto di vista sentimentale. Mantenete la calma e sopratutto prendetevi maggiormente cura del partner. Ultimamente infatti avete troppo trascurato il partner, per via dei molti impegni. Dategli le giuste attenzioni, altrimenti potrebbero esserci litigi e musi lunghi. Guai a dimenticarvi del suo compleanno o di un anniversario.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete una gran voglia di cambiamento sotto ogni punto di vista. Sia per quanto riguarda la vostra vita privata che quella lavorativa, infatti, siete un po’ insoddisfatti e vorreste dare una svolta, magari trovando un lavoro che vi soddisfi di più. Approfittatene per viaggiare e spostarvi altrove, per ritrovare gli stimoli giusti e le idee per ripartire.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede particolarmente stanchi e scarichi. Approfittate del weekend per ricaricare le pile e rilassarvi. Ultimamente infatti vi siete stressati più del dovuto e questo vi ha reso particolarmente nervosi. Le stelle tutto sommato sono positive per i prossimi giorni e potete quindi recuperare. Contrario invece Marte che aumenta il vostro nervosismo. Mantenete la calma.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione | 27 settembre Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 27 settembre 2019 Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi giovedì 26 settembre 2019

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: convogliate in qualcosa di positivo e in nuovi progetti la vostra gran voglia di cambiamento.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE