Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 27 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Venerdì 27 settembre 2019 – Paolo Fox è da sempre considerato il numero uno degli astrologi italiani. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove racconta agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Ma cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani? Qual è l’oroscopo? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, venerdì 27 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, sta per cominciare un weekend davvero incredibile per quanto riguarda l’amore. Approfittatene per trascorrere del tempo insieme al vostro partner, in particolare dal punto di vista sessuale. Se invece siete single, uscite e cercate l’anima gemella. Tutto infatti sarà più semplice grazie a un quadro astrale davvero al top, che vi renderà sensuali e passionali come non mai. Così potreste finalmente conquistare quella persona che vi piace tanto.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vede anche per il vostro segno un venerdì 27 settembre 2019 al top in amore. Se vivete una relazione seria e stabile, può essere il momento opportuno per creare qualcosa di forte e duraturo, consolidare la storia e magari decidere di fare qualche grosso passo in avanti, come può essere il matrimonio o un figlio. Chi è single invece potrebbe fare in questo weekend qualche incontro interessante.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, un periodo davvero propizio per il vostro segno per mandare in porto progetti ambiziosi, soprattutto dal punto di vista finanziario ed economico. Chi è alla ricerca di nuovi progetti per quanto riguarda la propria carriera, può farlo con entusiasmo, perché presto si apriranno grosse possibilità di successo. Approfittate inoltre del weekend per portare avanti una storia nata da poco. Anche l’amore infatti migliora notevolmente.

SCORPIONE

Giornata positiva per il vostro segno soprattutto dal punto di vista sentimentale. Questo weekend, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si prevede davvero al top in particolare per quanto riguarda le storie nate da poco, che potrebbero consolidarsi e darvi grandi gioie. Sul lavoro e nella vita privata date un taglio netto con il passato, soprattutto se reputate che ci siano rami secchi da estirpare. Se ci sono stati dei problemi nel recente passato, adesso si risolveranno a breve.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello della Bilancia. Le previsioni vi indicano come uno dei segni più fortunati a livello sentimentale, ma le stelle vi sorridono anche sul lavoro.

