Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Giovedì 26 settembre 2019 – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia nel nostro Paese, l’Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Ma cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani? Qual è l’oroscopo? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, giovedì 26 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, siete particolarmente forti e convinti delle vostre capacità. Questo vi permette di portare avanti i vostri progetti e realizzarli al più presto. D’altronde avete un quadro astrale davvero ottimo, con tante stelle in ottima posizione. Notizie positive in arrivo soprattutto sul fronte lavorativo, che vi permetteranno di ottenere maggiori entrate economiche. Bene anche l’amore, ma attenti a non litigare con il partner per futili motivi.

VERGINE

Cari amici della Vergine, un quadro astrale davvero ottimo vi accompagnerà nella giornata di domani 26 settembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Cogliete al volo tutte le opportunità che si dovessero presentare, senza stare troppo a pensare alle conseguenze. Questo infatti molto spesso vi blocca dall’agire. Guardate lontano, lanciatevi, sperimentate e portate avanti progetti ambiziosi. Possibili problemi a livello legale, fatevi consigliare da un esperto.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, una giornata secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani in cui andare molto cauti, perché avete Saturno contro e questo potrebbe causarvi più di qualche disagio. Attenzione in particolare in amore: potrebbe esserci un ritorno poco gradito di un ex, che vi scombussolerà la giornata. Possibili anche problemi a livello economico, con questioni finanziarie da risolvere. Rimandate eventuali discussioni al weekend, quando avrete stelle migliori.

SCORPIONE

Ultimamente avete comportamenti piuttosto contraddittori, e questo destabilizza molto chi vi circonda, perché non sa come comportare i vostri atteggiamenti. In queste giornate di forte nervosismo, il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello di mantenere la calma, evitando discussioni inutili. Se vi rendete conto di avere sbagliato, ammettete i vostri errori e chiedete scusa. La franchezza viene sempre premiata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello della Vergine. Avete le stelle dalla vostra parte, per cui datevi da fare, ponetevi degli obiettivi e lavorate per realizzarli.

