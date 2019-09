Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Giovedì 26 settembre 2019 – L’astrologo Paolo Fox è considerato uno dei più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 26 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le prossime 48 ore saranno piene di ansia e agitazione per il vostro segno. Potreste infatti facilmente perdere la pazienza e inveire contro chi vi circonda. Cercate allora di mantenere la calma per evitare pesanti discussioni. Tanta pazienza soprattutto in amore e nei rapporti di lavoro, ma non temete. Le cose miglioreranno già tra la giornata di sabato e domenica. In generale preparatevi a un 2020 da protagonisti.

CAPRICORNO

Domani, giovedì 26 settembre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete giornate e momenti interessanti tra giovedì e venerdì. Per voi è un periodo di grande serenità e liberazione, in cui volete tornare ad essere grandi protagonisti e riprendere in mano la vostra vita. Progettate dunque qualcosa di importante e ambizioso per il futuro, le stelle vi assistono e vi sorreggono. Saturno nel segno infatti vi spinge a maturare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi aspetta un weekend da assoluti protagonisti, e in generale tutta la seconda metà di questa settimana sarà al top. D’altronde avete sempre grande bisogno di emozioni forti per stare bene così come in amore. Potreste fare un nuovo interessante incontro o riallacciare i rapporti con una persona con cui siete stati molto vicini ma con la quale vi eravate un po’ persi.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita a fare grande attenzione a tutto ciò che vi circonda. Le giornate di domani e dopodomani infatti saranno davvero molto instabili. In amore forti tensioni con il partner, cercate di non rispondere ad eventuali provocazioni. Permane del nervosismo, ma per fortuna il peggio è passato. Guardate avanti con ottimismo, e se avete avuto discussioni pesanti, evitate di cadere nella tentazione di vendicarvi.

