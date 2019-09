Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Giovedì 26 settembre 2019 – L’astrologo Paolo Fox ormai è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (in particolare LatteMiele) dove annuncia le sue previsioni per le giornate successive dei vari segni astrologici. Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 26 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, il consiglio anche per la giornata di domani è di continuare ad essere molto prudenti in tutto quello che fate e dite, soprattutto nei rapporti interpersonali. Allo stesso modo in amore, specie da qui a domenica, dovete avere particolare cautela. Possibili infatti discussioni accese con il partner. Voi cercate di mantenere la calma e di non andare in escandescenza, parlandovi e cercando un accordo per rappacificarvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani si prevede una giornata assolutamente positiva sotto molti punti di vista. Le stelle infatti vi assistono e vi sorreggono nei vostri progetti. Se ci sono questioni in sospeso, sul lavoro o nei rapporti con gli altri, può essere la giornata giusta per risolverle. Le cose andranno via via sempre migliorando, perché ormai avete finalmente rialzato la testa.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede una fase di recupero ormai pienamente avviata per il vostro segno. Le difficoltà dei mesi scorsi, infatti, sono un brutto ricordo. Adesso rialzate la testa e potete finalmente ritrovare il sorriso. Nei rapporti interpersonali e di coppia potete chiarire tensioni e litigi del passato. Chi è single invece potrebbe incontrare finalmente l’anima gemella. Basta darsi da fare. Le stelle vi accompagnano.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani continua per voi una fase piuttosto complessa, con tanti dubbi e perplessità che vi attanagliano sia dal punto di vista professionale che nel privato. Mantenete la calma, dunque, e cercate di risolvere questi disagi. In generale non vi sentite apprezzati per come dovreste e ritenere che chi vi circonda non vi meriti abbastanza. In amore vi chiedete se la persona che vi sta vicino sia davvero quella giusta. Potete capirlo solo voi, nel frattempo evitate litigi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro. Tante novità sotto ogni punto di vista, grazie ad un quadro astrale davvero positivo. Portate avanti i vostri progetti e risolvete tensioni e discussioni.

