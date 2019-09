Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 24 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Martedì 24 settembre 2019 – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia nel nostro Paese, l’Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire. Ma cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani? Qual è l’oroscopo? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, martedì 24 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, se avevate intenzione di fare qualcosa di molto azzardato l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di approfittare della giornata di domani. Ben tre pianeti, Mercurio, Venere e Luna, sono dalla vostra parte: è proprio il caso di approfittarne.

VERGINE

Cari amici della Vergine, sul lavoro sono arrivati dei riconoscimenti che attendevate da tempo. Ora, però, siete doppiamente carichi di impegni e scadenze e già vi sta salendo un’ansia micidiale. Vi state continuando a domandare: sarò all’altezza della situazione? Voi affrontate tutto una cosa alla volta e vedete che andrà tutto bene.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, basta pensare solo al lavoro. Con il Sole appena entrato nel vostro segno il suggerimento di Paolo Fox è quello di cominciare a guardarvi intorno sul serio per trovare un partner che sia all’altezza delle vostre aspettative, ma nemmeno perfetto come spesso pretendete.

SCORPIONE

I nati dello Scorpione – secondo l’oroscopo di Paolo Fox – passeranno una giornata non al massimo della forma e, soprattutto, dell’allegria. Anche se avrete voglia di buttare tutto all’aria cercate di portare pazienza nell’ambiente di lavoro e a casa. Soprattutto, cercate di andare oltre alcuni comportamenti degli altri. In una parola: rilassatevi!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello della Bilancia: è il vostro mese, nonché il momento giusto per i single per guardarsi intorno e trovare l’anima gemella!

