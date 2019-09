Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 24 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Martedì 24 settembre 2019 – L’astrologo Paolo Fox ormai è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (in particolare Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per le giornate successive dei vari segni astrologici. Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 24 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Dopo un lunedì decisamente pessimo le cose andranno a migliorare per voi, amici dell’Ariete. In questi giorni di passaggio del Sole in Bilancia non siete i favoriti delle stelle, anzi, ma potrebbe andare peggio di così. Sul lavoro dovrete fare il doppio degli sforzi, ma se saprete farvi supportare dall’amore non sentirete così tanta fatica a fine giornata.

TORO

Cari Toro, anche se non ne siete pienamente consapevoli sta per arrivare una grande svolta nella vostra vita. Potrebbe riguardare il lavoro, l’amore o entrambe le cose, ma sta di fatto che la vostra quotidianità verrà scossa in modo irreversibile. Non spaventatevi, è il vento del cambiamento.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari nati dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani Giove continuerà a destabilizzare la vostra tranquillità emotiva. Questi che verranno saranno per voi mesi non in discesa, la quale si potrà intravedere solo a partire da fine anno. Benissimo, però, l’amore: fidatevi di più del partner, ora potete farlo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Per quanto riguarda gli amici del Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox prevede che le tensioni con il partner aumenteranno nei prossimi giorni. Siete nel bel mezzo di una tempesta e il futuro della vostra relazione sentimentale dipenderà da come saprete uscire da questa crisi.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 24 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione | 24 settembre Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 23 al 29 settembre 2019

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 SETTEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro: un cambiamento che stravolgerà la vostra vita è in arrivo, gestitelo al meglio per godere dei frutti di una inevitabile maturazione e lasciate perdere quello che non funziona più.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI