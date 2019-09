Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 1 ottobre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come sempre, anche in questa giornata Paolo Fox ha anticipato agli italiani cosa dicono le previsioni dell’oroscopo di domani. Fox, del resto, è considerato il guru degli astrologi italiani e ogni giorno è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 1 ottobre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata di domani per voi sarà a dir poco splendida. Sarà il giorno giusto infatti per proseguire il vostro lavoro su un progetto di vita che coltivate da tempo, ma che per un motivo o per un altro avete messo da parte. Anche sul lavoro avrete occasione di togliervi qualche soddisfazione, ma soprattutto di dimostrare il vostro valore davanti a chi non crede in voi.

CAPRICORNO

Domani, martedì 1 ottobre 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà per il Capricorno una giornata positiva per quanto concerne il lavoro. Ormai i vostri colleghi e superiori hanno imparato a conoscere il vostro carattere e il vostro sconfinato impegno. Anche quando avete dovuto occuparvi di cose nuove avete sempre fatto bella figura. È arrivato forse il momento della tanta agognata promozione? Qualche problema in amore, non trascurate il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sarete colti da un eccessivo nervosismo. Sarete intrattabili e tenderete a prendervela anche con chi non c’entra nulla. Cercate di lavorare su voi stessi: non è possibile che ogni volta che siete arrabbiati tutto il mondo debba pagarne le conseguenze. Rivalutate un progetto che vi sta dando problemi e cercate di capire se vale la pena continuare su quella strada.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede per voi qualche problema di coppia. Alcuni di voi, infatti, sono eccessivamente gelosi del partner, altri invece sono stati costretti a mentire e adesso sono morsi dai sensi di colpa. Cercate il dialogo con la persona che amate, sempre. E dedicate del tempo anche alla famiglia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

TUTTI GLI OROSCOPI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione | 1 ottobre Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 1 ottobre 2019 Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 30 settembre al 6 ottobre 2019

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ormai per quanto vi riguarda i successi lavorativi non si contano più. Ma è sempre una grande soddisfazione sentirsi importante sul posto di lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE