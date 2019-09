Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 1 ottobre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Anche oggi Paolo Fox ha svelato a tutti gli italiani cosa dicono le stelle per la giornata di domani: le previsioni dell’oroscopo del famoso astrologo, del resto, sono molto apprezzate nel nostro paese. L’oroscopo di Paolo Fox, infatti, è considerato il più affidabile e l’astrologo, spesso presente in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio, non manca di dare le sue previsioni per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma qual è l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa prevede per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, martedì 1 ottobre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, per voi la giornata di domani si prospetta molto impegnativa. Non mancheranno infatti discussioni sul lavoro, soprattutto con alcuni colleghi che non hanno accettato il vostro arrivo o il vostro miglioramento. Cercate di non cadere nelle provocazioni di chi vorrebbe soltanto farvi cadere. A metà settimana le stelle torneranno a sorridervi, quindi tenete duro per qualche giorno.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede tra i segni più fortunati, grazie anche alla benevola influenza di Saturno. Anche Giove inizierà a breve a sorridervi. Che significa? Che nei prossimi giorni, a partire da domani, avrete una grande spinta verso il successo lavorativo: tenete duro e impegnatevi a fondo, anche nei momenti di maggiore stanchezza. Le soddisfazioni, anche economiche, arriveranno presto.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, concentratevi su ciò che conta davvero nella vostra vita, ovvero l’amore. Ultimamente infatti avete dato precedenza a tutt’altro nella vostra vita, dagli amici alla famiglia, passando per il lavoro. Avete finito per ferire il partner, ma la giornata di domani è perfetta per rimediare. Impegnatevi, non sarà un’impresa facilissima.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

I nati sotto il segno dello Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, continueranno a vivere una fase molto complicata. Siete pieni di pensieri negativi per la testa: avete paura di perdere le persone care, ma anche di lasciare un lavoro che non vi piace per niente. Paura di essere felici e paura di essere tristi. Cosa fare? A volte neanche l’oroscopo sa aiutarvi, ma potreste iniziare a pensare più a voi stessi e alla vostra salute, fisica e mentale.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 1 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 1 ottobre 2019 Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 30 settembre al 6 ottobre 2019

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi è la Vergine, che vivrà un periodo di grande successo lavorativo. Raccoglierete tutti i frutti che avete seminato nei mesi precedenti e per una volta anche dei tipi autocritici come voi saranno soddisfatti di loro stessi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI