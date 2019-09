Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 1 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Cosa prevedono le previsioni dell’oroscopo del più famoso e apprezzato degli astrologi italiani, cioè Paolo Fox? Anche oggi infatti il guru delle stelle ha fornito le sue previsioni all’interno delle trasmissioni di cui è ospite, sia in tv (come ad esempio a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele). È lì infatti che Paolo Fox annuncia le sue previsioni per domani e le giornate successive dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 1 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, il nuovo mese che sta per iniziare vi porta finalmente un po’ di buonumore. Ci sarà infatti un graduale recupero rispetto a settembre, un periodo in cui siete stati afflitti da numerosi problemi. Adesso è il momento di tirare fuori l’orgoglio e di dimostrare a tutti il vostro valore: sul lavoro, ma anche nei rapporti personali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani sarete molto nervosi e senza voglia di fare. Cosa vi succede? Forse c’entra una persona che vi fa battere il cuore ma che allo stesso tempo non perde occasione di farvi perdere le staffe. Le stelle vi consigliano un po’ di pazienza, perché nella seconda metà della settimana tutto si sistemerà. Qualche novità in arrivo sul lavoro: sta a voi decidere se si tratta di buone o cattive novità.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani per voi sarà un martedì del tutto positivo. Vivrete una giornata di pace interiore, ma soprattutto di pace con il partner: una cosa molto rara, negli ultimi tempi. Approfittatene per parlare con la persona amata e chiarire una volta per tutto. Poi avrete tutto il tempo per passare momenti magici insieme.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi anticipa una giornata sopra la media, grazie soprattutto all’influenza della Luna sul vostro segno. In questo martedì approfittate per coltivare alcuni rapporti, soprattutto in ambito lavorativo: fatevi nuovi contatti, perché un giorno potrebbero tornarvi utili. Buone notizie in arrivo anche in amore, soprattutto se state vivendo una storia da molto tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi è quello dei Gemelli: chi di voi è in coppia avrà finalmente l’occasione di chiarire con il partner dopo una lunga litigata, mentre se siete single non è detto che domani non sia un giorno buono per fare nuove conoscenze.

