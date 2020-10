Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 ottobre 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, state recuperando energie preziose che vi daranno forza per riprogrammare tutti quegli impegni che nell’ultimo periodo vi hanno provocato stress e ansie. Seguite il vostro istinto!

Toro

Caro Toro, sappiamo che sei pigro ma hai bisogno di divertirti. Lasciati andare, libera la mente, trascorri una bella serata con i tuoi amici, magari quelli di una vita che conoscono molto bene le vostre insicurezze. Non chiudetevi in voi stessi.

Gemelli

Amici dei Gemelli quella di oggi sarà una giornata estremamente produttiva. Sarete più brillanti del solito. E lo stesso vale anche per domani!

Cancro

Dolce Cancro oggi è un venerdì rilassato. Approfittatene per ristabilire le vostre priorità.

Leone

Leone stai attento alle spese. A fine mese potresti doverne affrontare di importanti – quando Saturno entrerà in opposizione – quindi occhio agli acquisiti azzardati.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Carissimi amici della Vergine, da un paio di giorni a questa parte stai affrontando delle piccole difficoltà che generano nervosismo. Stai tranquillo, sarà un mese positivo alla fine. Tieni duro e non tenerti tutto dentro.

Bilancia

Amici della Bilancia, attenzione alle scelte in amore e attenzione ai colpi di testa.

Scorpione

Scorpione amato, in amore sono in arrivo chiarimenti importanti. Tu vuoi tutelarti e hai paura del rifiuto, ma potresti avere piacevoli sorprese. Non stare sulla difensiva.

Sagittario

Caro Sagittario, questo venerdì 9 ottobre è un buon giorno per il lavoro e per le relazioni interpersonali.

Capricorno

Capricorno, sei ancora molto pensieroso. Stay calmo e vedrai che nei prossimi giorni noterai un netto miglioramento.

Acquario

Acquario, porta pazienza. Le soddisfazioni arriveranno perché chi sa attendere.

Pesci

Pesci è una giornata super carica e positiva quella di oggi! Sul lavoro riceverete gratificazioni e nuovi incontri vi daranno nuova linfa. La vostra positività sarà contagiosa.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 9 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 9 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 9 ottobre 2020