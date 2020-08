Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, dopo un’estate piuttosto movimentata, è il momento di fermarvi un attimo e prendervi cura di voi stessi. Fate un controllo medico, anche solo così per routine, e prendetevi cura del vostro corpo. Non si può infatti andare sempre a 1000 all’ora. Sul lavoro è il momento di ripartire alla grande e portare avanti i vostri progetti.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (28 agosto), potreste ricevere importanti notizie, attese da tempo. Questo vale in particolare in ambito lavorativo e specie per chi ha contatti con l’estero. Se durante questi mesi difficili avete subito delle perdite o vi siete dovuti fermare, non temete. È il momento della ripartenza.

Gemelli

Cari Gemelli, ultimamente avete avuto alcune spese eccessive, per cui il vostro portafogli ne sta risentendo. Cercate di risparmiare il più possibile, se non volete trovarvi in difficoltà. Se avete avviato degli investimenti importanti, fate un controllo presso la vostra banca per assicurarvi che sia tutto ok.

Cancro

Cari Cancro, oggi l’oroscopo prevede una giornata un po’ sottotono. Tanti pensieri si affastellano nella vostra mente, e voi avreste bisogno di più serenità. Prendetevi allora del tempo per pensare a voi stessi. Sul lavoro possono esserci contrattempi o litigi con i colleghi. Cercate di parlarne e trovare una soluzione insieme.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà una giornata davvero serena, con le stelle che vi favoriscono. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti. Concedetevi un po’ di relax e di tempo per voi stessi, soprattutto se siete single. Non vi sentite infatti ancora pronti per avviare una nuova storia. Le coppie possono invece vivere momenti di grande passione.

Vergine

Cari Vergine, oggi (28 agosto) vivrete una giornata di grande entusiasmo e ottime prospettive. Chi è single potrebbe fare dei piacevoli incontri: l’estate d’altronde è il periodo migliore. Attenzione però a scegliere bene il giusto partner. Chi invece vive una relazione stabile può trascorrere qualche giorno in coppia, magari facendo un weekend fuori. Bene il lavoro, avanzate interessanti iniziative.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi avrete una giornata piuttosto positiva. Siete decisi e risoluti in tutto ciò quello che dovete fare. Se c’è una persona che vi piace, ma finora non avete avuto il coraggio di dichiararvi, fatevi avanti. Per le coppie, cercate di essere più aperti al dialogo e non incolpare il partner per ogni cosa. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti.

Scorpione

Cari Scorpione, in questo venerdì sarete tra i segni fortunati secondo l’oroscopo, per cui portate avanti progetti e ambizioni per il futuro. La ripresa di settembre, dopo la pausa estiva, è ormai alle porte. Per i single ottimi incontri in vista. Chi vive una storia stabile troverà nuova linfa e voglia di stare con il partner.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – venerdì 28 agosto 2020 – vivrete una giornata complessa e in salita. Le stelle infatti non vi assistono. Se siete single, lasciatevi andare di più, senza pensare troppo alle conseguenze, soprattutto se c’è una persona che vi piace. Periodo positivo per le coppie di lunga data: siete molto appagati dal rapporto con il partner. Sul lavoro avete accumulato una certa stanchezza.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi è una di quelle giornate in cui dovete essere ambiziosi ed osare. Non nascondetevi dietro a un dito e dimostrate le vostre qualità. Se siete single, è il momento di rimettervi a caccia dell’anima gemella. Sul lavoro, portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Avete ottime energie e voglia di far bene.

Acquario

Cari Acquario, oggi le stelle vi favoriscono, per cui approfittatene per vivere una giornata entusiasmante. I single potranno fare nuove conoscenze e dare vita ad un nuovo legame, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di serio. Le coppie di lunga data invece potrebbero avere qualche difficoltà, per via di un calo di passione o per un terzo incomodo che si sta frapponendo tra di voi.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vivrete una giornata davvero complicata, per cui cercate di mantenere la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Se siete single avvertite un certo pessimismo e una stanchezza che vi impediscono di mettervi in cerca dell’anima gemella. Anche chi vive una relazione stabile sarà scontroso e capriccioso, mettendo a dura prova la pazienza del partner.

