Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi per voi sarà all’insegna di una passione folle. Insieme al vostro partner riscoprirete un’intesa che da troppo tempo tenevate nascosta per via di alcune vostre insicurezze. Potrebbero sorgere però questioni legate al patrimonio di famiglia da affrontare. Attenzione a non essere troppo duri con alcuni dei vostri familiari.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi (21 agosto 2020) scoprirete di avere dei nemici nascosti da cui guardarsi bene. Sarà opportuno non abbassare mai la guardia. Occhio alla troppa gelosia nel vostro rapporto di coppia: gestitela! Per quanto riguarda il lavoro e la carriera invece, potreste avere un’ispirazione da non sottovalutare.

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata partirà decisamente con il piede giusto! Le stelle oggi – 21 agosto 2020 – vi incoraggiano a candidarvi per un lavoro. Anche se reputate non sia la cosa più adatta alle vostre potenzialità, osate, provateci senza timori. Il cielo è dalla vostra parte. Chi è alla ricerca di un finanziamento, potrà avere ottime possibilità di ottenerlo.

Cancro

Cari Cancro, per voi si prospetta una serata speciale: preparatevi al meglio per stupire la vostra dolce metà! In giornata sarete circondati da un alone di sensualità a cui nessuno potrà resistere… Lavoro? Non trascurate degli importanti investimenti da fare: potrebbero esserci novità interessanti.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (21 agosto), dovrete fare i conti con un nuovo rivale che nel lavoro potrebbe mettervi sul serio i bastoni fra le ruote. Per fortuna però, vi rifarete con una serata speciale all’insegna dell’amore ritrovato. Approfittate di questa bella atmosfera per trascorrere del tempo con il vostro partner o con la persona che state frequentando.

Vergine

Cari Vergine, in queste ore dovreste procedere in maniera molto cauta nel lavoro e negli affari. Sarà una giornata destinata agli ultimi impegni di lavoro: vi aspetta un weekend di relax, vacanza e amore. Un fine settimana al mare potrebbe aiutarvi davvero a staccare la spina.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi dovrete cercare di sistemare i vostri affari e sarà importante rivedere con attenzione le vostre finanze. Occhio al prossimo fine settimana perché potrebbe esserci della maretta in famiglia. Il consiglio delle stelle è quello di farvi un bell’esame di coscienza per capire se ci sono stati degli sbagli che avete commesso e come potete fare per rimediare il prima possibile.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko, oggi – venerdì 21 agosto 2020 – le stelle vi metteranno alle strette in campo sentimentale. Sarà necessario essere onesti in primis con voi stessi e capire se i sentimenti che provate sono reali. È probabile che qualcuno dovrà rivolgersi a un avvocato per risolvere una questione importante…

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata vi regalerà delle emozioni intense in amore. Potrete staccare la spina e godervi una serata allegra: sarete già in vacanza con la mente. Fate attenzione in casa, perché ci saranno affari di famiglia da discutere.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi le stelle avranno in serbo per voi un incontro in serata. In giornata potrete dare mostra in ufficio e non delle vostre doti relazionali. Sfruttatele al massimo. Vi aspetterà un weekend in vacanza, all’insegna di riposo e aria pulita. Godetevi al massimo queste ultime giornate di relax.

Acquario

Cari Acquario, i colleghi vi attaccheranno a lavoro, ma voi sarete in grado di difendervi e passare al contrattacco. Sarà una giornata tutto sommato interessante, perché potreste imbattervi in alcuni incontri utili per il vostro futuro professionale. In amore, qualche piccolo battibecco potrebbe allontanarvi dal partner.

Pesci

Cari Pesci, nel corso di questa giornata farà irruzione un amore straniero nella vita di qualcuno di voi. Sarà una piacevole sorpresa che in un certo senso vi stravolgerà, ma in maniera positiva. Secondo l’oroscopo di Branko, oggi dovrete curare di più la vostra forma fisica: attenzione ai dolci! Fortunatamente vi aspetta un sabato di relax.

