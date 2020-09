Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, non è facile decidere a chi dare la precedenza, se al lavoro o alle questioni familiari. Quest’ultimo fine settimana d’estate vede Venere nel punto più appassionato del cielo con Marte nel segno, farete nuove conquiste. Luna va in Bilancia e si congiunge a Mercurio, rischiate un’improvvisa tensione con il partner, date priorità alla famiglia.

Toro

Cari Toro, dopo il novilunio in Vergine avete due giorni di Luna nel campo del lavoro, ottima per le questioni di natura finanziaria, soltanto domenica cambia un po’ l’atmosfera per le vostre imprese grazie a Giove e Saturno in aspetto con Luna in Bilancia. Le stelle vi permettono di essere più obiettivi valutare al meglio le circostanze del mondo esterno.

Gemelli

Cari Gemelli, dovete smaltire lo stress di questa Luna nuova in Vergine, sistemate casa e figli, appena questa Luna si stabilizza in Bilancia con Mercurio parte un’ottima protezione per gli affari e durerà fino a lunedì. Con grande soddisfazione nel lavoro, indovinate imprese finanziarie. Di pari passo con il successo si muovono anche le relazioni d’amore.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko siete figli della Luna e credete di essere nati per fare la guerra, ma tutto dipende da come sono disposti i pianeti nel vostro cielo. Con Marte da tanto tempo in guerra con voi, meglio stare in allerta e badare bene alle proprie mosse, fatevi vedere ma non sentire, saranno due giorni di Luna in Bilancia che disperde nel vento molte vostre parole.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko chi ha voglia di sposarsi e metter su famiglia con questo finale di stagione potrà trovare la spinta giusta. Oggi e domani l’influsso diretto della Luna e Mercurio congiunti in Bilancia sono un chiaro segnale. L’influenza positiva si unisce poi a Venere nel segno e Marte in Ariete che porta fortuna.

Vergine

Cari Vergine, fino a martedì 22 il Sole sarà ancora nel vostro segno e sarà sempre opposto a Nettuno, ma è un transito antipatico in un cielo che per questo inizio autunno presenta una geometria perfetta. Occhio alla salute. Oggi e domani dopo il novilunio la Luna si dondola sui piatti della Bilancia e pesa quello che avete guadagnato nella precedente stagione.

Bilancia

Cari Bilancia, chi nasce con la Luna in Bilancia dà molto amore e riceve l’attenzione di molti ammiratori anche se già impegnati. Ogni mese la Luna porta nel vostro segno il richiamo della passione, la vostra felicità al momento è legata al matrimonio, Marte e Saturno sono negativi e il rapporto più solido s’incrina. Questo weekend il portone che chiude l’estate è con Mercurio e Luna nel segno in buona sintonia con Venere.

Scorpione

Cari Scorpione, siete in grado di affrontare tantissimi ostacoli secondo l’oroscopo di Branko, pur di raggiungere i vostri obiettivi siete disposti a tutto, siete abituati a battervi per le vostre battaglie, non mancheranno periodo scoraggianti, ma dovete tenere sotto controllo la vostra parte autodistruttiva. State andando incontro ad un periodo esistenziale che si farà sentire di più il prossimo anno.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko siete piuttosto preparati in campo tecnologico, ma le limitazioni fisiche sono tante e vi sentite soffocare. Avete la sensazione che vi manchi la libertà d’azione, ma non è così, la Luna di oggi è in Bilancia con Mercurio e apre una relazione professionale interessante, grazie anche a Venere, Marte e Urano.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna oggi e domani non è proprio il massimo perché transita nella Bilancia con Mercurio, domenica però sarà positiva in Scorpione e vi aiuterà a chiudere l’estate con una grande soddisfazione che va ben oltre la gratifica economica. Siete il segno del potere, questa volta vi conviene giocare la vostra partita al meglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko le vostre previsioni in campo professionale sono sicuramente mutate in meglio, non c’è stato ancora quel grande cambiamento, ma siamo vicini ormai. Dovete soltanto faticare un altro po’ quando il Sole e i pianeti saranno in Scorpione. Oggi il Sole è ancora in Vergine e sarà sempre più attivo e ottimista.

Pesci

Cari Pesci, le Lune più faticose secondo Branko sono già partite, fino al periodo del Sagittario ogni cambiamento di fase vi porterà qualche novità positiva, sia nel lavoro che in amore. L’ultimo weekend di quest’estate presenta stelle molto promettenti per il lavoro. Luna e Mercurio in Bilancia anticipano le soddisfazioni che avrete in autunno.

