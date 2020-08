Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 agosto 2020:

Ariete, sarà un venerdì alquanto movimentato per voi, ma in senso positivo. Vi farà piacere condividere tutto con le persone che vi stanno vicino, e sarà semplice portare tutto a termine con successo e precisione. Fate una sorta di scaletta, per evitare di dimenticare cose più o meno importanti che avrete da fare prima di Ferragosto.

Toro, le cose in amore non si mettono bene: ci sarà poca comunicazione, e non vi sforzerete più di tanto per cercare di aggiustare il tiro. Nel lavoro, qualche piccolo contrattempo potrebbe rallentare i ritmi. Tenete duro per arrivare indenni a fine giornata senza perdere calma e concentrazione.

Gemelli, è stata una settimana che vi ha visti presi da mille cose, intraprendenti e mai annoiati. Il vostro spirito contagioso vi ha permesso di attirare a voi molte persone in tutti i contesti. Per quanto riguarda le relazioni in generale, siete stati i privilegiati dello zodiaco in questo senso, e le cose si manterranno su questa lunghezza d’onda anche per l’imminente weekend.

Cancro,siete un segno che odia i contrattempi, per questo vi ritroverete un attimo disorientati senza sapere bene come muovervi. Quel che è opportuno fare, è cercare di riordinare le idee, capire come fare in futuro per non ripetere gli stessi errori. Se vi trovate in questa situazione è perché, in fondo, siete stati voi a sbagliare.

Leone, per il vostro oroscopo Branko annuncia che i cuori solitari avranno molte e interessanti opportunità di trovare l’anima gemella. Vergine, attenzione ai lupi solitari. Siete spinti talvolta dalla voglia di starvene per conto vostro senza interferenze. Bilancia, trascorrerete un Ferragosto sereno, senza eccessi e senza particolari colpi di testa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione, non disperate se le ferie o le vacanze volgono al termine. È ora di riordinare le idee per ripartire a settembre più forti e carichi di prima. La noia o le lamentele non sono l’atteggiamento più giusto per convivere nell’ambiente di lavoro e in casa con i vostri familiari. Siate decisi e determinati. Vedrete che tutto diventerà meno difficile da svolgere e metabolizzare.

Sagittario, è arrivato il momento di affrontare dei discorsi che fino a questo momento avete evitato di affrontare in famiglia, dopo i litigi dovuti a questioni pratiche che vi hanno allontanato parecchio dalle persone: sarà fondamentale ora mettere tutto in chiaro e perdonare o farsi perdonare. Il lavoro decolla, merito di una configurazione astrale e planetaria magnifica e al vostro temperamento combattivo.

Capricorno, l’amore è nell’aria. Grazie a un ottimo allineamento delle stelle sarete in grado di trattare il vostro partner come merita e di organizzare un’uscita molto romantica in vista del weekend di Ferragosto. Approfittate di questo momento per recuperare terreno dopo un periodo che vi ha visto parecchio assenti poco disponibili anche al dialogo.

Acquario, il lavoro vi ha messo a dura prova: è arrivato il momento di concedersi qualche giornata all’insegna del “dolce far niente”. Il vostro partner potrebbe essere un tantino geloso della vostra intraprendenza. Rassicuratelo e riservate alla coppia gran parte di questo vostro brio.



Pesci, sarà un venerdì abbastanza tranquillo e poco dinamico, complice la stanchezza e lo stress accumulato nei giorni scorsi, vi sentirete sottotono anche fisicamente. Per questo magari potranno saltare degli impegni che avevate programmato. Non disperate però; sarà comunque un pre-Ferragosto all’insegna del divertimento.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 14 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 14 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 14 agosto 2020