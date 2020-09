Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 settembre 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, oggi cercate di parlare meno e ascoltare di più il partner. Siete sempre spediti come un treno per imporre le vostre idee e le vostre convinzioni,e questo potrebbe creare qualche tensione. Nulla però potrà indebolire un amore come il vostro. Di sicuro però, potrebbe rovinare l’armonia della coppia nel corso di questo venerdì.

Toro

Settimana all’insegna delle indagini amorose sul misterioso passato del partner. Non siate precipitosi, specie se l’altro è appena entrato nella vostra vita: prima di prendere un granchio, approfondite la conoscenza. Oggi atmosfera un po’ stonata, ma senza che ci sia un motivo preciso. Serve pragmatismo ed efficienza e, soprattutto, mettete da parte le questioni di principio. Un po’ di prudenza non farà difetto nelle faccende a carattere finanziario.

Gemelli

Cari amici del Gemelli, oggi qualcosa potrebbe non andare come sperato, ma non prendetevela. Con efficienza sistemerete questioni pratiche e burocratiche che rischiavano di diventare un cruccio, guadagnandoci in serenità e benessere. Cercate di fare un po’ di movimento fisico, invece di trascorrere tutto il vostro tempo libero sui social. Mercurio benzina perfetta per rimettere in moto la macchina del lavoro.

Cancro

Giovedì senza infamia e senza lode, con la Luna impigrita in dodicesima Casa che non vi aiuta a prendere la decisione giusta, impigliati tra sentimenti segreti e impegni lavorativi irrisolti. Ma avete una voce ed è tempo di farla sentire: una nuova consapevolezza vi spinge verso ambizioni più in linea con i vostri desideri. Vietato accontentarsi: chiedete ai vostri referenti, ma non vi aspettate risposte immediate. Anche in amore siete meno accondiscendenti, soprattutto con chi ignora le vostre richieste.

Leone

Persino le single più disilluse dovranno ricredersi, perché cupido oggi prende la mira e vi offre inaspettatamente l’occasione per tornare ad amare. Non ci sono scuse: uscite dal letargo! In coppia urge un colpo di spazzola per fugare dubbi e sciogliere nodi rimasti in sospeso. Un clima frizzante favorisce gli scambi affettivi, le sintonie intellettuali e anche il gioco stuzzicante che tanto amate. Possibilità di concludere buoni affari: utilizzate creativamente il momento. Buon giorno per viaggiare e divertirvi con gli amici, senza pensare ai problemi.

Vergine

A lavoro nessuno vi ferma: alcune trattative bloccate al tornello giungono finalmente a destinazione. C’è pure chi parte da un’attività del tutto inedita. E l’amore? Per voi contano i fatti, ma in questo momento anche le parole hanno un peso: se dovete sciogliere un dubbio, tiratele fuori. Sotto tiro della Luna in quadratura, vi sentite scontenti ovunque, sia al lavoro che a casa. Diversamente vanno le cose nel vostro studio, se lavorate in proprio, senza qualcuno che vi faccia pressing e tanto meno senza l’incubo di spese immediate da fronteggiare.

Bilancia

Mercurio nel segno spinge al rilancio sul lavoro, anche se l’apice si raggiungerà a fine anno con Giove e Saturno a favore. Anche l’amore gode di un nuovo brio, lasciandosi alle spalle le zavorre di agosto. Nel rapporto ora volete più stabilità e indipendenza personale, e la strada è quella giusta. Bella trovata lavorare divertendosi, e voi ci state riuscendo: estro e disinvoltura sono sempre al vostro fianco. Se siete in coppia, è il momento perfetto per capire che le vostre differenze rappresentano una ricchezza, non un ostacolo.

Scorpione

Pensavo fosse amore… invece era un calesse. In preda ai ripensamenti, sono molti i dubbi che attanagliano il cuore. Venere e Mercurio non aiutano, ma prima di perdervi, chiedetevi se non è solo un po’ di stanchezza a rendervi meno lucidi. Ad ogni modom i dubbi che vi assillavano scompariranno rendendovi più sereni e disponibili verso gli altri. Il lavoro svetta in cima alle priorità: impostiamo progetti in vista di ottobre. Apportate le migliorie che desiderate al vostro appartamento. Lavorerete con un ritmo incalzante che non conosce sosta: il vostro cervello non riposa mai e macina incessantemente dati e informazioni.

Sagittario

Con spirito di entusiasmo oggi volate verso importanti traguardi professionali. Obiettivo primario? La voglia di tornare a cimentarvi in attività più affini alle vostre competenze. È da marzo che Venere non era in buon aspetto: finalmente il cuore riprende quota. Sole, Luna e Nettuno non promettono nulla di buono al lavoro come nei rapporti: le stelle vi costringono a fare i conti con la realtà! Se qualcuno cerca di fare il furbo, non prendetevela troppo; siate in grado di difendervi da chi usa questi mezzi.

Capricorno

I pianeti sopra il vostro capo instaurano intorno a voi un clima tranquillo, per niente noioso. Se avete delle questioni in sospeso da sistemare, concludetele in fretta senza perdere di vista dettagli e clausole. Forma fisica in ripresa. Per alleviare i dolori reumatici utilizzate compresse di artiglio del diavolo o massaggiate le parti interessate con olio di alloro. Non male come Sole e umore di base, ma con disaccordi di gestione dei tempi e degli spazi. Probabilmente la più prepotente sei proprio tu.

Acquario

Oggi avete voglia di ballare una nuova musica, sulle note di un rinnovamento: tutto ciò che programmate ora pone le basi per una svolta professionale. Il coraggio diventa l’ingrediente principe di questa fase: non abbiate paura di cambiare dinamiche o il lavoro stesso. Vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di darvi spunti interessanti; scoprirete che la ragione non è tutto, ma vi aprirà nuove prospettive. Godetevi quello vi viene proposto dagli amici senza pensarci troppo, accettate al volo un invito per la serata e ascoltate con attenzione ciò che ha da dirvi il partner.

Pesci

Giovedì sottotono. Cercate di correre ai ripari fin d’ora! Siccome il vostro umore non sarà dei migliori, sarà bene organizzare qualcosa che vi faccia davvero divertire e, possibilmente, sentire apprezzati da chi vi sta vicino. Mettete in conto, sia qualche momento di stanchezza, sia qualche scontro con il partner per questioni esterne alla relazione di coppia. La fine dell’estate, come al solito, ti fa mandare su e giù come umore e forma, ma sappi che sei nell’anticamera di un autunno che sarà ottimo!

