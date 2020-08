Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 agosto 2020:

Ariete

Giornata di relax totale. Accantonate lavoro e scadenze, ultimamente siete stati troppo sotto pressione. È arrivato il momento di concedersi il meritato riposo.

Toro

Giornata positiva in particolare sul fronte sentimentale. Potreste riscoprirvi innamorati come non vi capitava da parecchio. Anche chi sta insieme da molto tempo potrebbe vedere riaccendersi una passione ultimamente sopita.

Gemelli

Per voi Gemelli è una fase in cui si rende necessario ricaricare le pile. Prendetevi il giusto riposo. Ultimamente vi siete spesi molto: ora che arriva il weekend è giusto che vi riposiate per affrontare al meglio gli impegni della prossima settimana.

Cancro

Oggi secondo Branko potreste riuscire a mettere a punto una strategia o un’idea vincente. Se la concorrenza a volte vi spaventa, stavolta sarete voi a sbaragliarla.

Leone

Oggi potreste sentirvi un po’ giù di corda e pensierosi. In questo periodo affrontate anche la lontananza di una persona cara e questo incide sul vostro umore. Ma non c’è da disperare: presto sarà possibile un riavvicinamento.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Secondo Branko il weekend sarà particolarmente intrigante per questo segno. Nelle prossime 24 ore vi potrebbe venire in mente un’idea geniale che potrebbe rivelarsi vincente, con conseguenze positive e inaspettate.

Bilancia

Giornata che potrebbe rivelarsi difficile. Di recente ci sono stati contrasti in famiglia. Cerca di mantenere la giusta calma col coniuge e anche con i figli, per non far degenerare queste tensioni.

Scorpione

Il weekend si prospetta positivo in particolare per quanto riguarda la vita sociale. Ma sei tu che devi approfittare del favore degli astri: organizza incontri con amici, o gite fuori porta. Il clima sereno che si creerà ti porterà sicuramente benefici.

Sagittario

Giornata in cui si presenteranno delle buone occasioni per i single, mentre le coppie potranno fare progetti interessanti per il proprio futuro. Sul lavoro siete ispirati e la fantasia non vi manca, come pure le energie.

Capricorno

Giornata molto favorevole secondo Branko. I single potrebbero fare incontri piacevoli e divertenti, mentre le coppie avranno le guste occasioni per evadere dalla routine. Sul lavoro dovete fare i conti con voi stessi e capire se, al di là dei soldi, quello che fate vi piace o meno.

Acquario

Questo sabato potrebbe presentare delle difficoltà. Fate leva sul vostro intuito per capire se le nuove conoscenze sono quelle giuste e se il rapporto di coppia sta davvero funzionando. Sul lavoro potreste risolvere alcune difficoltà che si sono presentate di recente.

Pesci

In questa giornata non vi mancherà di sicuro la grinta. I single potrebbero riallacciare rapporti trascurati da un po’ di tempo, mentre le coppie si troveranno in sintonia. Avete ottime energie da spendere.

