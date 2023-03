Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, Marte, dopo un lungo transito nel segno dei Gemelli, perciò a favore, si sposterà in Cancro e diventerà dissonante. Sarà per un cambiamento che potrebbe sottarti un po’ di forza fisica, di quella grinta che vi spinge ad andare avanti con determinazione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ottime notizie per voi che finalmente vi riapproprierete di più energie e di forza interiore. D’ora in avanti avrete più sicurezza in voi stessi. Anche la vita relazionale beneficerà delle stelle che avete in questo momento.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore Marte abbandonerà il vostro cielo, dopo esserci rimasto a lungo. È un bene che dopo circa otto mesi nel vostro segno il pianeta rosso riprenda il suo moto normale. Avevate bisogno di assestarvi e avete corso a sufficienza. Dovete solo scrollarvi di dosso qualche tensione di troppo.

Cancro



Cari Cancro, a breve Marte arriverà nel vostro cielo a darvi la forza di lanciarvi in nuove esperienze, di riprendere le redini della vostra vita in mano. Adesso potrete fare della vostra esistenza quel che vorrete, andare alla scoperta di nuovi orizzonti più felici e promettenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 marzo 2023), nel corso delle prossime ore diventerete più popolari all’interno della vostra cerchia di amici e avrete l’opportunità di verificare la vostra grande capacità di convocazione. Farete una partnership molto efficace con qualcuno che condivide la vostra visione del futuro.

Vergine

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore aumenterà il vostro livello di lavoro e il grado di esposizione pubblica. Tutti gli occhi cadranno su di voi e dovrete rispondere per le altre persone.

Bilancia

Cari Bilancia, il percorso sarà illuminato e troverete l’uscita del labirinto. Secondo l’astrologo, dovete mettere la vostra mente in modo positivo, connettere con il desiderio del vostro cuore e puntare in alto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, attraverserete momenti cruciali in cui saranno in gioco interessi importanti. Farete operazioni commerciali legate al settore immobiliare o probabilmente riceverete prestiti o eredità.

Sagittario

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore Marte lascerà finalmente il segno dei Gemelli e la posizione opposta: scatterà la vostra grande liberazione! Vi accorgerete di come migliorerà la vostra vita.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, durante la giornata di oggi – 25 marzo – Marte saluterà il segno dei Gemelli per traslocare nel vicino Cancro. La sua lunga sosta nel segno d’aria vi ha di certo instillato una grande capacità di impegno nel lavoro, ma vi ha anche affaticato dal punto di vista fisico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 marzo 2023), l’energia di Marte forse vi mancherà un po’. Da qui in poi sorriderete con meno frequenza, sentirete diminuire un po’ dell’entusiasmo e della vitalità che vi hanno accompagnato in questi mesi.

Pesci

Cari Pesci, Marte vi riempirà di passione. Sentirete crescere un’incontenibile voglia di divertirvi, di rimettervi in gioco e vivere nuove esperienze, sotto ogni punto di vista.