Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 settembre 2020:

Ariete

Ariete per te oggi sarà una giornata senza grandi sorprese. Solo qualche problemino in famiglia.

Toro

Toro questo sabato sarà un po’ agitato. Sfruttate questo giorno per parlare e per affrontare le questioni in sospeso. È una fase un po’ delicata della vostra vita, mantenete la calma.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, Mercurio è in un transito positivo e questo vi permetterà di risolvere dei grossi problemi, inoltre in questo mese è nel segno dell’amore.

Cancro

Caro Cancro, siete nella fase del “troppo” amore. Fate attenzione alle persone che portano avanti un testa a testa, possono crearvi problemi. Sul lavoro gestite le situazioni con prudenza.

Leone

Leone, oggi è un buon giorno! Per i single in arrivo nuovi amori. Per le coppie saranno momenti di passione. Nel lavoro avete la creatività dalla vostra parte.

Vergine

Giornata positiva anche per la Vergine. Sia i single che i fidanzati/sposati vivranno momenti di pura dolcezza. Sul lavoro avete bisogno di una mano.

Bilancia

Energie buone per la Bilancia. Sarà una giornata frizzante. Sul lavoro sorprese e novità. In amore i single cercano qualcosa di nuovo, per le coppie invece problemi di gelosia.

Scorpione

Scorpione, oggi è una giornata all’insegna del miglioramento. Vibrazioni positive in arrivo. Anche in amore andrà tutto a gonfie vele.

Sagittario

Sagittario, oggi sarete molto concreti. Ai single del segno una relazioni passeggera non basta più, volete qualcosa di più serio. Oggi sarete anche più sensuali che mai.

Capricorno

Capricorno, oggi siete a mille. Super energici. Per chi è in coppia il consiglio è quello di essere meno pesanti: lascia correre.

Acquario

L’Acquario oggi è razionale. Ai single Branko dice “divertitevi”. Sul lavoro avrete dalla vostra parte la passione.

Pesci

Ottima giornata per i Pesci. Le coppie vanno a gonfie vele con il vostro partner, bene anche i single. Anche per il lavoro è una buona giornata.

