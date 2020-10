Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi per voi sarà una giornata molto impegnativa, specialmente in amore. Cercate di mantenere la calma e di non reagire alle provocazioni. Oltre che con il nervosismo, dovrete fare i conti anche con qualche piccolo malanno di stagione.

Toro

Cari amici del Toro, è arrivato il momento di voltare pagina. Buttatevi alle spalle le relazioni e tutte quelle situazioni che ormai si trascinano da troppo tempo. È arrivato il momento di riscrivere il vostro futuro. Agite.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi dovrete affrontare una situazione molto delicata. Per questo è necessario mantenere il sangue freddo e non affrettarsi in scelte precipitose delle quali potreste pentirvi.

Cancro

Cari Cancro, la Luna è oggi dalla vostra parte. Tuttavia dovreste fare attenzione alle tante distrazioni che nel corso della giornata potrebbero presentarsi.

Leone

Cari amici del Leone, diverse situazioni in affari vi impensieriscono già da qualche giorno. Le stelle sono dalla vostra parte, l’importante è non agire di impulso e forzare le cose: tutto si risolverà nella maniera più naturale possibile.

Vergine

Cari Vergine, giornata favorevole in campo sentimentale. I single potrebbero finalmente incontrare la loro anima gemella, mentre le coppie trascorreranno una giornata all’insegna della passione e dell’amore.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi la Luna si scontra con Giove, Saturno e Marte. Questo potrebbe crearvi problemi soprattutto a livello professionale. Meglio essere prudenti e non agire di impulso o la vostra carriera potrebbe essere a rischio.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata favorevole per i nuovi incontri. La Luna è dalla vostra parte e favorisce l’amore e le relazioni più in generale. Potreste anche incontrare un vecchio amico del quale non avevate più notizie.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi avrete una giornata particolarmente intensa dal punto di vista sociale. Eppure potreste avere difficoltà ad aprirvi veramente verso gli altri confessando la vera natura dei vostri sentimenti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, oggi potreste ricevere diversi complimenti per un lavoro portato a termine nei giorni scorsi. Attenzione a non montarvi la testa però. Cercate di dedicare più attenzioni al vostro fisico.

Acquario

Cari Acquario, giornata ideale per fare affari. Chi possiede una seconda casa, ad esempio, potrebbe decidere di affittarla per ottenere entrate maggiori.

Pesci

Cari Pesci, se vi sentite soffocare nella vostra relazione, allora è arrivato il momento di agire. Il che non significa necessariamente cambiare partner, ma impegnarvi di più per portare un po’ di brio nella vostra vita di coppia.

