Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, Venere in Leone vi rende particolarmente passionali e carichi di voglia di fare e mettervi in gioco. Queste saranno armi vincenti soprattutto per chi è single ed è in cerca dell’anima gemella. In generale fate attenzione a non cadere in una pericolosa tentazione. Inoltre non sottovalutate gli allenamenti e la cura del corpo.

Toro

Amici del Toro, è il momento di attuare una profonda e seria revisione dei conti e delle finanze. Ultimamente infatti avete speso in maniera eccessiva, e ora potreste trovarvi in difficoltà economica. Prendete decisioni importanti e in alcuni casi impopolari, soprattutto se siete a capo di un’azienda o se avete in ballo investimenti consistenti.

Gemelli

Amici dei Gemelli, è arrivato il momento di rilassarvi un po’. Questa per voi non è stata un’estate facile o particolarmente divertente. Cercate allora di approfittarne per staccare la spina e dedicare del tempo per voi stessi. Non è facile, anche perché ormai le ferie sono finite. Troppe responsabilità gravano su di voi.

Cancro

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko possibile qualche problema sul posto di lavoro, per cui cercate di mantenere la calma se non volete litigare inutilmente con colleghi ed amici. Marte in Ariete d’altronde vi rende particolarmente nervosi. Attenzione a chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote. Non siate bruschi e riflettete bene prima di prendere decisioni avventate.

Leone

Amici del Leone, una giornata che potrebbe portare in dote qualche difficoltà. I single vorranno fare di tutto pur di ritornare ad amare e trovare l’anima gemella, eppure non sempre le cose capitano quando ce lo aspettiamo. Chi invece ha già una relazione stabile, potrebbe incontrare una certa ostilità da parte del partner. Sul lavoro attenzione a non commettere gravi errori.

Vergine

Amici della Vergine, preparatevi a vivere una giornata davvero sensazionale. In amore i single potranno finalmente sperimentare e osare, dopo un periodo di magra. Qualche polemica per le coppie di lungo corso: siete troppo gelosi del partner, e questo non va bene. La fiducia deve essere alla base di una relazione. Sul lavoro finalmente i vostri sforzi verranno ripagati: preparatevi quindi a raccogliere i frutti.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko di oggi vivrete una giornata fortunata e ricca di novità positive. In amore i single sono favoriti da un cielo stellato, per cui approfittatene se siete in cerca dell’anima gemella: possibili presto nuovi fruttuosi incontri. Chi è già in coppia non vede l’ora di trascorrere del tempo con il partner. Sul lavoro si apriranno presto ottime prospettive, dovete solo avere un po’ di pazienza. Le energie sono buone.

Scorpione

Amici dello Scorpione, in questa giornata non potete permettervi errori: dovete essere precisi e maniacali, per non farvi sfuggire neppure un dettaglio. I single devono finalmente trovare qualcuno che gli piace veramente. Le coppie di lunga data invece devono approfittarne per costruire qualcosa di importante, come una convivenza o dei figli. Attenzione a come vi comportate sul posto di lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo mercoledì siete davvero carichi e pronti a conquistare il mondo! Avete infatti un’energia e una vitalità fuori dal comune. Cercate di dedicare più tempo alla vostra famiglia, che ultimamente avete un po’ trascurato. Se dovete affrontare un lungo viaggio, meglio farlo con a fianco una persona speciale.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko è il momento di spingere sull’acceleratore se volete ottenere dei guadagni importanti. Vi impegnate sempre al massimo, ma a volte avete la sensazione di non essere ripagati a sufficienza. Dimostrate in campo professionale tutto il vostro valore e le vostre qualità, impressionando chi di dovere.

Acquario

Amici dell’Acquario, se siete studenti e dovete affrontare degli esami, fatevi trovare preparati e all’altezza del compito richiesto. Avete tutte le carte in regola per essere competitivi. In famiglia se ci sono state tensioni e discussioni, è il momento di mediare per far tornare il sereno. In amore se vi siete innamorati di una persona, fateglielo sapere! Potreste ottenere risposte inaspettate che renderanno questa giornata memorabile. Abbiate più fiducia in voi stessi.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi si prevede una giornata piuttosto piatta, senza particolari novità né in bene né in male. Per fortuna non avete problemi da affrontare a livello economico o per quanto riguarda la salute, e questa è già una gran cosa. Organizzate dei viaggi, Se avete in mente di acquistare una proprietà, le cose procedono spedite.

