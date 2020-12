Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko fermatevi appena iniziano le discussioni, troppi influssi provocatori quest’oggi e la Luna opposta in Bilancia per due giorni quadrata ai pianeti in Capricorno, opposta al vostro Marte, ci mette sicuramente del suo. C’è una certa insoddisfazione sentimentale in amore, ma durerà poco.

Toro

Cari Toro, quest’oggi il paese sotto l’influsso dei Gemelli è disturbato dalla quadratura Sole-Nettuno sotto il profilo ufficiale e climatico, per voi però questo transito porta un picco di creatività, buono l’aspetto per medici, gente di mare, artisti. Il lavoro sarà al primo posto grazie alla Luna in Bilancia, preziosa per la salute, Nettuno invece stimola eventuali cure mediche.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna è in una posizione amorosa e Marte è molto passionale, l’amore quindi quest’oggi può essere dichiarato salvo dalla tempesta, mercoledì in genere è un buon giorno per il lato commerciale, ma questo sarà un’eccezione, avete l’opposizione di Mercurio-Sole, pessimo per i rapporti con le autorità.

Cancro

Cari Cancro, il vostro amore per il mare è risaputo, rapporto con Nettuno-Pesci è positivo, anche se a volte vi fa perdere il contatto con la realtà. Nel lavoro si può ottenere qualcosa di buono, ma bisogna vedere cosa chiedete e quanto gli altri soon disposti a darvi. Saturno e Giove ancora possono provocare tempeste.

Leone

Cari Leone, il vostro innato idealismo e la totale certezza nelle vostre capacità possono spingervi in direzioni che sarebbe meglio evitare quest’oggi anche se la strada vi sembra facile, colpa di Nettuno nel settore dei sogni che fa vedere il mondo dipinto di blu. Potete farcela, ma va tutto studiato a tavolino, dovete agire nei tempi giusti.

Vergine

Cari Vergine, la quadratura Sole-Nettuno incide sul mondo interiore, gli adulti sono pronti ad affrontare dubbi e perplessità, ma nei giovani il transito provoca complessi di inferiorità. Mercurio negativo, il giorno oggi non si presta a discorsi economici, ma se volete comunicare qualcosa fatelo per iscritto.

Bilancia

Cari Bilancia, un cordiale buongiorno dalla Luna nel vostro segno, sarà l’ultima visita per questo 2020 e tornerà da voi soltanto il 6 gennaio, quando sarete in una nuova situazione astrale, per arrivarci però va affrontato Nettuno che controlla la salute, Marte che revisiona le collaborazioni anche intime e Saturno e Giove che invece agiscono sulle questioni materiali. Ne avrete insomma da sbrigare entro la fine dell’anno.

Scorpione

Cari Scorpione, dovete fare i conti con la situazione generale, non si può separare un segno dal contesto, siamo tutti nella stessa barca secondo Branko e oggi è il caso di dirlo visto che l’aspetto più ingannatore dello zodiaco Sole-Nettuno agisce proprio su di voi anche se in via positiva, vi è consentito con prudenza trattare anche aspetti economici della vostra vita.

Sagittario

Cari Sagittario, prima o poi arriva la quadratura tra il vostro Sole e Nettuno in Pesci, si tratta dell’aspetto più insidioso dello zodiaco, per precauzione meglio evitare situazioni poco piacevoli e persone poco sincere, non solo nel lavoro ma anche nei rapporti stretti. Obbligatorio controlli medici per qualche disturbo da non sottovalutare.

Capricorno

Cari Capricorno, vi aspettano prima del solstizio invernale importanti uscite planetarie, Saturno prima Giove poi, ma la vostra sensibilità percepisce già oggi i cambiamenti che vi attendono nel privato e anche nella sfera professionale, soprattutto tra le collaborazioni. Non è facile con Marte che continua a farvi la guerra, a volte sentite di non avere la forza necessaria ad affrontare tutto questo ma non è così.

Acquario

Cari Acquario, la collettività è toccata oggi dall’influsso più ambiguo di tutti, Nettuno quadrato al Sole, le quadrature che il Sole fa con gli altri pianeti sono altrettanto difficili ma sono dirette, si presentano alla luce del giorno, mentre questa di Nettuno è nascosta, nel vostro caso però vi permette di fare qualcosa che non volete gli altri vedano.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vostro governatore è in quadratura diretta con Sole-Sagittario, segno che esercita un importante influsso sui rapporti professionali e con l’ambiente dove vi muovete. Aria di tentativo di inganno nei vostri confronti, siete bravi a difendervi da soli, ma con un avvocato è meglio, pure in cose private.

