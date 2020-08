Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, nuove opportunità lavorative, soprattutto per chi ha contatti con l’estero. Non sottovalutate eventuali proposte, ma al tempo stesso prima di accettare valutate con calma pro e contro. Cambiare radicalmente la propria vita non è mai facile. L’autunno presenterà grandi novità anche sul piano sentimentale.

TORO

Cari Toro, giornata all’insegna di importanti novità, soprattutto dal punto di vista economico. Ultimamente potreste aver avuto delle uscite impreviste, e quindi trovarvi un po’ in difficoltà: fatevi un vostro bilancio personale o familiare e limitate il più possibile le uscite superflue. Se avete in ballo degli investimenti, monitorateli con cura.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko in questa giornata dovrete fare molta attenzione ai conti e alle finanze. Tendete per natura a spendere oltre le vostre possibilità, e ora potreste essere un po’ in difficoltà. Cercate quindi di risparmiare, in modo che se dovesse esserci qualche imprevisto, non vi farete trovare spiazzati. Bene il lavoro.

Cancro

Cari Cancro, una giornata piuttosto riflessiva e in cui dovrete guardarvi intorno prima di prendere decisioni importanti per il futuro. Sul lavoro venite da un periodo di stanca e in cui sembrate aver perso gli stimoli, ma per fortuna state per recuperare lo smalto necessario. Presto potreste ricevere nuove offerte e proposte interessanti.

Leone

Cari Leone, secondo Branko nella giornata di oggi potreste ricevere qualche delusione da parte di qualcuno che vi è molto vicino, come il partner o un amico importante, e questo vi farà star male. In amore non è un periodo propizio per i single, che sembrano aver perso lo smalto dei tempi migliori. Sul lavoro recuperate entusiasmo e scacciate l negatività.

Vergine

Cari Vergine, preparatevi a vivere una giornata confusa e con tanti dubbi che vi assalgono. Per i single ci saranno presto forti emozioni da dover fronteggiare. Le coppie stabili vivono un periodo complicato, tra la voglia di stabilità e quella di maggiore libertà personale. Sul lavoro non è un periodo propizio: cercate di avere sempre un piano B.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko questa è davvero la vostra giornata. Le stelle vi assistono e vi favoriscono, per cui approfittatene per vivere forti emozioni. In amore molte coppie potrebbero aver vissuto qualche giornata all’insegna della tensione e del nervosismo, ma adesso finalmente recuperate entusiasmo. Sul lavoro buone prospettive: avete tanta energia.

Scorpione

Cari Scorpione, una giornata ricca di occasioni da cogliere al volo. Giornata importante per i single, soprattutto se avete voglia di rimettervi in pista e trovare l’anima gemella dopo un lungo periodo di stop. Le coppie di lunga data invece potranno portare avanti progetti importanti con il partner, come una convivenza o un figlio. Buone occasioni sul lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata davvero fortunata per il vostro segno, approfittatene. Se siete single, potreste fare nuovi entusiasmanti incontri. Cercate di uscire di più e frequentare nuove persone, andando oltre il vostro solito orticello. Le coppie solide vivranno invece un mercoledì all’insegna della passione e del romanticismo. Sul lavoro mettete in pratica le vostre idee e il vostro intuito: sarete apprezzati.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di Branko prevede una giornata sottotono e piatta. Cercate quindi di mantenere la calma e non litigare inutilmente con chi vi circonda. Chi è single sembra non avere ancora la voglia di rimettersi a cercare l’anima gemella. Se invece vivete una relazione stabile ma pensate di avere dei problemi con il partner, parlatevi e provate a chiarire. Sul lavoro siete stanchi della solita routine.

Acquario

Cari Acquario, giornata tranquilla senza particolari scossoni né in positivo né in negativo. I single potrebbero fare incontri interessanti, che se coltivati bene potranno dare i loro frutti e trasformarsi in qualcosa di prezioso. Possibili litigi con il partner: forse pretendete troppo dalla vostra metà. Sul lavoro vivete un buon momento, approfittatene.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vivrete una giornata davvero positiva. In amore i single potranno fare nuovi interessanti incontri. Le coppie di lunga data invece potranno trovare nuovi stimoli dopo un periodo complesso e qualche litigio. Sul lavoro il vostro intuito vi spingerà a fare bene: avete tanta energia e voglia di fare.

