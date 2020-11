Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 25 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 25 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, ci saranno momenti di tensione con il lavoro, persone che ostacolano la vostra salita al successo, intanto però arriva una vigorosa Luna che vi aiuterà a gestire al meglio le faccende di cuore. Meglio affrontare comunque i problemi su nascere, Mercurio aiuta il dialogo.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko dovete mantenere un ritmo lento ma costante, capite ciò che vi conviene fare e che volete tagliare, l’importante è lasciare che il tempo faccia il suo corso, non abbiate fretta, aspettate l’invito della Luna di novembre nel segno e di Mercurio in Sagittario da dove già arriva la forza del Sole. Forse saranno gli altri a fare la mossa sbagliata, nel caso il vostro successo sarà sicuro.

Gemelli

Cari Gemelli, qualche perplessità sulla scelta di collaboratori e soci è anche lecita, sotto la spinta impulsiva e non abbastanza ragionata, comincia a farsi sentire l’opposizione del Sole nelle collaborazioni, ma il bello è che riuscite a tirarvi fuori da qualsiasi situazione imbarazzante e critica.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi l’autocontrollo sarà indispensabile, oppressiva questa Luna in Ariete con la congiunzione con Marte e tre quadrature con pianeti in Capricorno, le guerre personali non sono finite, serve costanza per portare avanti le iniziative con successo.

Leone

Cari Leone, nella professione non è ancora tempo di sorpassi, ma il giorno porta schiarite e qualcosa si concreto nella vostra vita, la Luna in Ariete vi aiuta a pensare meglio, magnifico il trigono con Sole e domani congiunzione con Marte, un incontro coinvolgente con una persona risveglierà il vostro lato romantico.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko dopo Pesci la Luna transita in Ariete e fa tornare lo sprint che serve nel lavoro e nelle iniziative finanziarie, dove potete prendere in esame anche in vista della Luna che passerà a breve in Toro, sarà il momento più alto anche per l’amore e le faccende della vita famigliare, amicizie sempre più intense ed importanti.

Bilancia

Cari Bilancia, anche i più bravi atleti e calciatori devono temere le ire di Marte quadrato a Saturno, oggi la Luna in Ariete non vi dà tregua, risparmiate le forze fisiche ed evitate attività sportive troppo impegnative. Nei momenti di nervosismo pensate che novembre si chiuderà con una splendida Luna in Gemelli e vi ridarà l’amore sfuggito.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko siete protagonisti in mezzo a queste guerre stellari che proseguono fino al prossimo anno per via della vostra geometria astrale che vi consente di organizzare lavoro e vita privata al meglio. Luna con Marte in Ariete, due giorni, fortissima pe l’attività professionale, vi regala la giusta grinta per agire.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi e domani rischiate di fare il primo colpo grosso della vostra stagione zodiacale iniziata con il Sole il 21. Puntate sull’amore quest’oggi, passione nel matrimonio o nella vita di coppia è quello che più vi è mancato in questo 2020. Potrete recuperare molto entro la fine dell’anno.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Branko un giorno questa storia di Marte in Ariete finirà, ma bisogna pazientare ancora qualche settimana. Quest’oggi e anche domani accanto al pianeta c’è la Luna che sposta l’attenzione sulla famiglia, il rapporto delicato con figli e parenti. Venere e Giove sono in amore, ma vi perdete in piccoli dettagli.

Acquario

Cari Acquario, farà bene al vostro amore la fiamma che oggi arriva dalla Luna e Marte in Ariete, passione allo stato puro, conquisterete con facilità ma è ancora più facile conquistarvi, siete affamati di passione. Venere fredda in Scorpione, Urano vi distrae sul più bello e Mercurio provoca un po’ di dolori nel fisico.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna di novembre è partita lasciando una scia di profumo d’amore, ma siete fortunati perché l’avrete ancora nel segno prima di fine anno. Oggi non distraetevi, sono in ballo cose importanti per il lavoro e lo studio.

