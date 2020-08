Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi sarete molto presi da faccende domestiche e burocratiche. Molti di voi approfitteranno delle ferie per dedicarsi a questioni che per via del lavoro, trascurate sempre. Attenzione però a non esagerare e a non voler fare troppe cose. Staccare la spina dovrà rimanere il vostro obiettivo principale.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (19 agosto 2020) l’amore rischierà di diventare per voi una vera e propria gatta da pelare. Le cose con il partner non saranno molto facili da gestire. Ci saranno delle discussioni abbastanza accese. Un consiglio: cercate di mantenere dei toni adeguati e di capire la vera natura dei vostri problemi.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi continuerete ad essere iperattivi e con la voglia di fare mille cose. La vostra mente è alla continua ricerca di nuovi stimoli e iniziative da intraprendere. Sarà importante bilanciare attività e riposo. Va bene il lavoro e l’impegno mentale, ma un po’ di riposo in questo momento, non potrà che farvi bene. Relax.

Cancro

Cari Cancro, dopo giorni in cui avete discusso abbastanza, soprattutto con i vostri colleghi, oggi (19 agosto 2020) ritroverete la serenità giusta per non pensare a quel che è accaduto. Il vostro temperamento a volte troppo impulsivo, tende a farvi passare dalla parte del torto.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, oggi (19 agosto) sarete molto vicini ad una persona che da tempo state frequentando. È un cielo il vostro propenso a nuovi scenari amorosi. Starà però a voi capire se è il caso di intraprendere qualcosa di serio o meno. Oggi fatevi guidare dal vostro istinto e dalle vostre emozioni.

Vergine

Cari Vergine, un piccolo battibecco con il partner potrebbe innervosirvi parecchio nel corso di questa giornata. Avete la pretesa di essere dalla parte della ragione, ma questo non sempre si dimostra l’atteggiamento giusto. Cercate solo di non aggravare le cose alzando ulteriormente i toni.

Bilancia

Cari Bilancia, il lavoro (finalmente) si avvia verso una fase nuova, una fase di riscoperta di voi stessi. Vi sentite pronti a fare quel salto di qualità necessario per dare una svolta alla vostra carriera. Il consiglio delle stelle è quello di muoversi con estrema cautela.

Scorpione

Cari Scorpione, il vostro oroscopo di oggi indica che sarete completamente distanti da tutte le persone che vi circondano. Vi isolerete cercando di fare “pulizia” dentro voi stessi e di capire cosa vi sta accadendo. Avete bisogno di capire come muovervi per riprendere al meglio il lavoro e vivere con entusiasmo la vita di coppia.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è un momento particolare per quanto riguarda il vostro lavoro e il vostro futuro. Molti non si trovano più bene in un contesto che non valorizza impegno e onestà. Sentite il bisogno di evadere. Le stelle vi invitano ad andarci con i piedi di piombo.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi sarà una giornata privilegiata per quanto riguarda i sentimenti. Potrete passare dei momenti di pura spensieratezza e romanticismo. Organizzate una bella cena fuori o una serata intima. È necessario recuperare quella complicità che si era un po’ persa per strada di recente…

Acquario

Cari Acquario, è un mese sottotono per quanto riguarda la forma fisica. Non sempre siete molto diligenti nel farvi seguire dal vostro medico, e soprattutto non vi date da fare con alimentazione sana e un po’ di ginnastica.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, oggi godrete di una configurazione astrale e planetaria ottima per quanto riguarda le relazioni. Circondatevi di persone che sono portatrici di buonumore e positività. Prima di ricominciare con lavoro, studio e doveri vari, sarà necessario fare il pieno di queste cose per affrontare al meglio la giornata.

