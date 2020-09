Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, siete segno della primavera, del rinnovamento, non vi sentite a vostro agio in una società mai pronta al cambiamento, meglio uscire allo scoperto, siate voi il cambiamento che volete vedere nel mondo, prendete decisioni importanti per la famiglia e la sfera privata, se vi riesce tra oggi e domani fate programmi.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko quest’estate avete avuto delle Lune opprimenti, anche se l’atteggiamento è stato sempre positivo e a volte eccentrico, questo però vi ha permesso di conquistare tutti con la vostra simpatia, merito di Giove e della sua spinta a vivere la vita in modo piacevole e con amore. Luna che diventa nuova tra oggi e domani in Vergine, interessa gli affari.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko Nettuno opposto al Sole si fa sentire di più per la Luna nuova che si forma in Vergine, forse un momento di tensione in famiglia, questa Luna così severa e razionale è necessaria per affrontare questioni rimandate troppo a lungo. Gli affetti sono protetti da Venere, Marte rende vivace la passionalità.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi con il cibo siete indisciplinati, ma da oggi è necessario mantenersi leggeri per essere poi scattanti fisicamente e mentalmente, nel lavoro si prevedono occasioni importanti da non perdere. In Vergine si verifica un’infallibile Luna nuova, che influenza le vostre azioni.

Leone

Cari Leone, possibile qualche piccola infiammazione che causa la quadratura di Venere-Urano, ogni tanto è bene ricordare che Marte è molto bello nei vostri confronti ma va anche contro il segno della salute, Capricorno. Oggi tutto è guidato dalla Luna nuova che nasce nella vicina Vergine, dovete solo allungare la mano e avrete un pugno di dollari.

Vergine

Cari Vergine, inizia il novilunio nel vostro segno, la Luna nuova indica una fase di miglioramento, rinnovamento, arriva finalmente il momento giusto, per voi che avete tutti gli altri pianeti in aspetto incisivo significa fare passi avanti nella corsa al successo e in amore data la partecipazione di Giove alla vostra fortuna.

Bilancia

Cari Bilancia, con la Luna nuova che nasce nel segno che vi precede meglio stare attenti in famiglia, però stimola anche l’aspetto creativo con il campo del successo, Mercurio è nel segno fino al 14, la Luna in Leone riscalda le nuove iniziative. Nelle collaborazioni molto dipende anche da voi.

Scorpione

Cari Scorpione, sfruttate al meglio questo momento per avere contratti firmati, rassicurazioni professionali e sistemate bene i vostri conti personali. Dal punto di vista organizzativo, la Luna tra oggi e domani è ottima, nasce in Venere e stimola le relazioni sociali, d’amicizia.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Vergine non è in aspetto favorevole per voi, questo in teoria, ricordate che quel segno di terra rappresenta anche la strada per il vostro successo. Spesso l’amore sboccia anche nel terreno più arido, tra oggi e domani si trasforma in Luna nuova che avrà un effetto positivo sulle attività che farete con la grinta che vi regalerà Marte.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Branko il vostro presente non può essere faticoso né contrastato troppo a lungo da Marte negativo, ci sono giorni però in cui avrete delle soluzioni inaspettate. Questa è la fortuna che vi regala Giove, arrivano due giorni di Luna nuova in Vergine, influsso che dà riscontri immediati in campo pratico. ma con Giove nobilita e apre al futuro.

Acquario

Cari Acquario, siete il segno del futuro, cambia tutto per voi e siete soltanto all’inizio, importante tenere a mente due fattori, entro natale avrete nel segno Saturno e Giove, la gente si guarderà dal giocare con voi. Venere lancia battute sul vostro modo d’amare, la la Luna risveglia il genio, vi fa vincere.

Pesci

Cari Pesci, non conviene pensare a un ritorno se qualcosa si è spezzato nell’ultimo anno, siate pronti per nuovi inizi. Luna nuova oggi e domani è il transito più importante per associazioni, matrimonio, chiude rapporti critici.

