Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, non dovete più preoccuparvi di nulla: dovete lasciare andare i problemi, respirare e mantenere la calma. I cambiamenti, presto, busseranno alla vostra porta e dovrete saperli accogliere!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata parte alla grande, ma a volte dovete saper dire anche no: non potete fare tutto e accontentare tutti. Avete bisogno di rallentare un po’ i ritmi e di fare attenzione alla dieta!

Gemelli

Cari Gemelli, avete bisogno di non pensare a nulla e di divertirvi, magari circondandovi di persone che vi vogliono bene.



Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di ritrovare serenità, equilibrio. Basta con le discussioni e le polemiche inutili. Dovete dormire di più per ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 ottobre 2023), le novità sono dietro l’angolo, ma dovete darvi da fare e impegnarvi ancora di più. Quindi, dovete riposarvi e dormire di più: basta con questo nervosismo.

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno del vostro spazio e dei vostri tempi, ma la forma fisica è buona: dovete solo riposare un po’ di più per ricaricare le batterie e affrontare al meglio la settimana!

Bilancia

Cari Bilancia, tutti gli sforzi verranno ripagati, dovete sorridere e festeggiare. Avete, finalmente, ritrovato la giusta serenità e l’equilibrio per andare avanti e proiettarvi verso il futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non riuscite ad essere calmi e sereno come vorreste, ma sbagliate… Non potete dire sempre tutto quello che pensate, non potete gettarvi a capofitto in tutto…

Sagittario

Cari Sagittario, nelle prossime ore Venere sarà contraria: attenzione alle discussioni, dovrete mantenere la calma, anche se vi sembrerà difficile. Prima o poi gli sforzi verranno ripagati.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il buon senso vi aiuterà in questa giornata e vi farà uscire da una situazione un po’ complicata. Dovrete, però, allontanare i brutti pensieri e le cattive abitudini.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 ottobre 2023), avete finalmente ritrovato la fiducia in voi stessi, ma non dovrete approfittare di questo cielo. Anzi, dovrete mantenere la calma e cercare di evadere dalla quotidianità.

Pesci

Cari Pesci, non pensate alle cose superficiali, dovete andare oltre e capire quali sono le priorità nella vostra vita. Non siate istintivi e impulsivi, prima di prendere delle decisioni dovrete riflettere un po’ di più!