Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi l’influsso di Marte vi farà sentire molto scostanti e nervosi. Delle critiche o dei rimproveri che potrebbero arrivare dai vostri familiari, vi faranno sentire molto nervosi. Alcuni di voi si sentiranno addirittura traditi. Cercate di mantenere dei toni tranquilli e di non alzare troppo la voce. Calma…

Toro

Cari Toro, nel corso di questa giornata, la vostra vita sociale sarà messa in primo piano. Sarete socievoli e brillanti. Avrete voglia di essere al centro dell’attenzione, e naturalmente nelle relazioni, questo vi premierà. Cercate di sfruttare questo fascino anche nel lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko, oggi (18 agosto 2020) sarà una giornata da dedicare ai sentimenti in tutto e per tutto. L’influsso di Venere vi renderà molto predisposti alla vita di coppia, come i giorni scorsi del resto. Perché non organizzate un bell’aperitivo o magari una cena per due in riva al mare?

Cancro

Cari Cancro, chi è innamorato o invaghito di qualcuno dovrebbe trovare il coraggio di esporsi. Le stelle e i pianeti sono dalla vostra parte, quindi non ci saranno problemi a concludere tutto con successo e senza delusioni.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, oggi le stelle potrebbero mettervi di fronte a un bivio importante e voi dovrete scegliere quale direzione prendere. Potrebbe riguardare una storia d’amore, un nuovo lavoro o un’amicizia che nell’ultimo periodo vi ha fatto penare. Riflettete bene, con lucidità e ponderazione e poi agite.

Vergine

Cari Vergine, oggi (18 agosto) potrete cominciare a recuperare terreno in amore. Si prospettano dei giorni molto promettenti, sia per i single sia per chi vuole ritrovare l’intesa con il partner. Gli ultimi mesi non sono proprio stati il massimo per quanto riguarda gli affari di cuore…

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente potrete lasciarvi alle spalle le tensioni delle ultimi settimane e regalarvi dei bei momenti in amore. Godrete di una configurazione astrale e planetaria ottima per quanto riguarda l’eros e la passione.

Scorpione

Cari Scorpione, è un buon momento per quanto riguarda i cuori solitari che hanno voglia di innamorarsi e perdere la testa. Per chi è impegnato in una relazione che dura da tempo invece potrebbe essere arrivato il momento di programmare delle cose in vista del futuro. Cielo favorevole per quanto riguarda i buoni propositi.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste ritrovarvi stretti in un abbraccio rovente. Finalmente le tensioni vissute in amore a inizio anno saranno un ricordo lontano. Queste stelle facilitano i nuovi incontri, ma anche la possibilità di ricucire uno strappo passato. Vi rilasserete molto e lo stress avvertito per la stanchezza che il lavoro vi ha fatto provare in queste settimane, lascerà il posto ad una serenità mentale che stavate aspettando.

Capricorno

Cari Capricorno, dovreste provare a rilassarvi. State vivendo dei giorni piuttosto faticosi, ci sono tensioni in famiglia o nella coppia non ancora risolte. Nelle prossime ore dovreste organizzare qualcosa di tranquillo ed evitare ogni forma di provocazione.

Acquario

Cari Acquario, Branko oggi vi raccomanda di dedicare del tempo alla cura della forma fisica. Perché non fare un po’ di ginnastica in casa o non cominciare una dieta depurativa? Le abbuffate di questo periodo non sono state proprio benefiche per il benessere del vostro corpo.

Pesci

Cari Pesci, secondo le stelle quella di oggi sarà un’altra giornata da vivere in due. La Luna in ottimo aspetto vi invita a lasciarvi andare alle vostre emozioni, a dedicare spazio all’amore, alla vita di coppia e ai sentimenti in tutta la loro bellezza. Non vergognatevi di esprimere le vostre sensazioni.

