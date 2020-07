Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’agitazione annunciata da Marte in Ariete è destinata a protrarsi nel tempo, nel vostro caso personale, Marte è la prima fonte dell’oroscopo e della vostra vita, oggi siete pronti a iniziare una nuova battaglia professionale. Facile cadere in trappola con Sole-Giove contro, attenzione.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko le stelle hanno un potente effetto di maturazione di idee, siete sotto la diretta protezione di corpi celesti in Capricorno e Cancro che vi rendono protagonisti nel solito ambiente ma anche in posti lontani, con Giove che sprona i viaggi, potreste conoscere qualcuno che viene da lontano.

Gemelli

Cari Gemelli, non siete direttamente coinvolti dall’aspetto Sole-Giove in opposizione ma ne subirete ugualmente le conseguenze perché il transito interessa le cose statali e voi avete ancora tante cose da sistemare per via legale, ma potete contare su amicizie influenti. Sapete fare le vostre richieste con il giusto tono, accompagnati dagli sguardi di Venere.

Cancro

Cari Cancro, soltanto poche cose sono certe e nella vostra indole potrebbe esserci ancora un picco di violenza a causa della Luna, dolce e domestica, ma il Cancro è un simbolo di patria, e allora tutto torna. Oggi la Luna in Toro potete affrontare un discorso professionale-aziendale molto serio per il vostro futuro.

Leone

Cari Leone, ci sono alcuni di voi che per tutta la vita cercano qualche fortezza da abbattere e conquistare per regnare incontrastati, un piccolo Napoleone nel cuore, di sicuro siete alla sua altezza per le conquiste sentimentali. Le previsioni di oggi però riguardano più l’uomo del segno, ma la Luna è così impegnativa che non ci sarà tempo per divagazioni.

Vergine

Cari Vergine, bene la carriera secondo Branko, prima di entrare in Leone il Sole in Cancro avrà tre opposizioni, Giove oggi, Plutone domani e Saturno dal 20. L’unico impedimento per voi può essere Nettuno in Pesci, dovete essere forti e dimostrare una certa resistenza anche fisica per fare tutto ciò che volete.

Bilancia

Cari Bilancia, siete il segno di Venere quindi dell’amore, non dovreste avere molta dimestichezza con rivoluzioni ma non è così, la Bilancia governa anche dichiarazioni di guerra o trattati di pace. La Luna è sanguigna, chiede sex, cautela in viaggio con la macchina.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko avete già ottenuto una vittoria, la prima dell’estate, avete vinto l’incertezza, la tensione della passata stagione con Saturno contro, ma adesso spetta a voi remare contro un altro scoglio nel campo del successo, urge però sistemare le collaborazioni, il lavoro da casa non fa al caso vostro.

Sagittario

Cari Sagittario, interessante rivelazione per ogni lavoro o investimento economico, la Luna in Toro congiunta a Urano vi aiuta infatti a portare a casa il risultato, anche i grandi proprietari di terreni agricoli appartengono a quel segno che è anche vostro, siete un cavallo nella leggenda. Può diventare interessante la rivoluzione che avete già deciso di far esplodere quest’estate

Capricorno

Cari Capricorno, secondo Branko una grande occasione è scritta a lettere luminose nel vostro cielo, partendo dalla Luna che stanotte va in Toro, transito concreto e formidabile per cose di carattere privato-famigliare, l’influsso interessa anche il denaro. Le imprese private devono tenere conto dell’occhio di un grande fratello a causa del Sole opposto a Giove.

Acquario

Cari Acquario, non succede soltanto a voi. Secondo Branko, capita a tutti che sul più bello arriva qualche Luna fastidiosa a creare scompiglio, come questa in Toro che non può impedire l’azione positiva di altri pianeti, che vi aiutano per due giorni e vi mettono in standby. Andate oltre, non create problemi.

Pesci

Cari Pesci, è il mare che vince secondo Branko, siete al centro dell’attenzione qui e nel resto del mondo, perché viviamo tutti nell’era di Nettuno, la vostra guida, che riesce a trovare solo per voi tesori sommersi. Il mondo vi guarda attentamente, non potete fare le cose con tranquillità, ma dovete andare fino in fondo a questa storia.

