Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko settembre apre le porte a tante novità, siete tra i segni più intraprendenti dello zodiaco, grazie anche a Marte nel segno per il terzo mese, ne avete di cose da raccontare, cercate di non incutere timore negli altri, rimanete alla mano anche nel campo professionale. In formazione Luna piena-Pesci, sentirete il richiamo dell’amore.

Toro

Cari Toro, come dicono i nativi americani di settembre: “dolce come una fanciulla che si spoglia”. Giornata incandescente per voi quella di oggi, illuminati dalla Luna crescente e piena in Pesci, anche Venere in Cancro stimola l’idea che avete del vostro corpo, le stelle sono dalla vostra parte e potrete realizzare qualche obiettivo professionale.

Gemelli

Cari Gemelli, ripartite con tante idee nel mondo del lavoro, Mercurio in Vergine però potrebbe esservi di ostacolo, non insistete con questa Luna che nasce in Pesci, è capace di provocare un maremoto nell’ambinete. La tentazione di tenere due piedi in una staffa è sempre più forte, ma non va ascoltata, perché rischiare così tanto?

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko siete sempre i primi a sentire i cambiamenti della fase lunare, questa volta nasce piena in Pesci ed è fortunata, Venere è nel segno fino a domenica in aspetto produttivo con Mercurio ed Urano, sorprenderete gli altri con tante iniziative. Chi è solo e desidera l’amore può abbandonarsi al caso, Nettuno troverà una perla per voi.

Leone

Cari Leone, Venere è la stella dell’amore e ha deciso di tornare nel vostro segno dal 6 per un mese in aspetto passionale con Marte, si presenteranno occasioni incredibili per voi, gli amori che nascono in questo periodo sono destinati a durare tutta la vita. Luna ancora contro nelle prime ore del giorno dopodiché inizia il plenilunio nel caro Pesci.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko questa Luna piena di informazione in Pesci a qualcuno potrebbe portare alla mente quanto accaduto tempo fa con la Luna piena di marzo. Nasce in opposizione, ciò significa che avvertirete il bisogno di rivedere criticamente alcuni rapporti sia privati che professionali. Molte faccende coniugali sono state risolte ma c’è ancora qualcosa che non va.

Bilancia

Cari Bilancia, il vento di Saturno soffia sull’amministrazione della vostra vita. Altre prove saranno richieste da Marte, ma non sarete da soli. La Luna da ieri illumina il campo dell’amore e oggi splende in quello del lavoro, è piena in Pesci e congiunta a Nettuno che cerca occasioni, presto sarà aiutata da Mercurio nel segno e Venere.

Scorpione

Cari Scorpione, avete realizzato una vittoria quest’estate, superato l’incertezza e la tensione, siete in tempo per raggiungere anche un altro obiettivo, la Luna piena in Pesci è la forza che vi consente di remare contro uno scoglio, serenità del cuore e della mente sono la chiave del vostro successo.

Sagittario

Cari Sagittario, ci saranno momenti di agitazione quest’oggi secondo Branko, soprattutto in famiglia, certo dipende da chi avete vicino, questa Luna in Pesci vi invita ad essere prudenti. Tempeste in campo professionale e nell’ambiente generale, non esagerate.

Capricorno

Cari Capricorno, forse dovreste trasferire i vostri pensieri altrove, approfittate della Luna piena in Pesci che è a vostro favore per apportare qualche modifica, potrete navigare in questo mare mosso da tanti avversari con più facilità. L’estate si conclude con la scoperta di nuove persone che pensano di poter vincere il vostro cuore.

Acquario

Cari Acquario, il cielo sarà interessante tutta la settimana nel vostro segno, solo nel fine settimanam arriva l’opposizione di Venere dal Leone. Intanto la Luna vi saluta questa mattina perché entra in Pesci ed inizia il plenilunio che sentirete in modo concreto in campo finanziario soprattutto nel weekend. Mercurio passa in Bilancia, ottima protezione legale.

Pesci

Cari Pesci, un inizio di settembre così non si vedeva da molto considerando che è il mese governato dalla Vergine, è vero che c’è l’opposizione di Sole e Mercurio, ma gli altri pianeti sono positivi, Venere per prima con Giove. La Luna arriva nel vostro segno, sarà piena domani, Nettuno in azione estrae dalle profondità del mare-destino un tesoro che somiglia ad un premio della fortuna.

