Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi per voi sarà una giornata abbastanza delicata. Non preoccupatevi, non ci saranno eventi molto negativi che vi comprometteranno. Sarete solo molto stanchi e affaticati. Il lavoro ultimamente vi sta pressando… Il consiglio delle stelle è quello di essere più spensierati, leggeri e non affliggervi alla prima difficoltà.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (31 agosto 2020), per voi è in arrivo tanta positività, soprattutto per ciò che concerne i sentimenti. Vi riscoprirete innamorati, come non accadeva da tempo. Sarà bello in particolare per le coppie di lunga data che riscopriranno una passione un po’ perduta negli ultimi tempi. Andrà bene anche nel lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi Branko prevede una giornata in cui dovrete recuperare il sonno, quindi ricaricare le batterie. Siete davvero molto stanchi, sopratutto mentalmente. Vi siete messi a dura prova in questi giorni. Il weekend vi ha permesso in parte di riprendere fiato, ma non è finita. Fatevi coccolare dal partner.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi (31 agosto) è segnato da ottime intuizioni. Sarà una giornata in cui probabilmente riuscirete a mettere a punto un’idea o una strategia davvero efficace. Aiutati da una configurazione planetaria così brillante, riuscirete a trovare la linea vincente! I vostri superiori saranno stupiti dal vostro modo di fare e dalla vostra sicurezza.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi sarà una giornata con delle vibrazioni positive. Per quanto riguarda gli affari di cuore, i single devono essere meno esigenti. Troppo spesso è difficile stare dietro ai vostri ritmi. Chi è in coppia invece, vivrà un momento molto buono e passionale con il proprio partner. Le vostre energie sono abbastanza buone.

Vergine

Cari Vergine, vi attende un inizio settimana in netto miglioramento. Per quanto riguarda i sentimenti, i single crederanno poco in loro stessi. Per le coppie invece, qualche giorno insieme in un posto rilassante come il mare o perché no la montagna, è proprio quello che ci vuole. Nel lavoro offrirete degli spunti interessanti.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (31 agosto), vivrete una giornata dove dovrete affrontare qualche fantasma del passato. Per chi è alla ricerca dell’anima gemella, è necessario andare avanti adesso, senza pensare a quello che è accaduto tempo fa. Buttatevi alle spalle tutti malintesi, incomprensioni con il vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro, la noia la fa da padrona in questa giornata.

Scorpione

Cari Scorpione, quella di oggi sarà una giornata dove sarete molto creativi. In amore, i single vivranno diverse occasioni da cogliere al volo. Le stelle però vi metteranno davanti a una decisione. Chi è in coppia vivrà il rapporto con il partner con un nuovo impeto e una nuova fantasia. Avanti tutta!

Sagittario

Cari Sagittario, per voi sarà un lunedì pieno di opportunità importanti. I single non saranno a corto di buone occasioni in questi giorni. Le coppie vivranno un momento di importanti progetti. Sul lavoro siete tanto ispirati e fantasiosi e questo verrà premiato. Pronti per la settimana.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà una giornata molto favorevole. Siete single? Farete degli incontri piacevoli e divertenti. Le coppie decideranno di fare un gita romantica per evadere un po’ dalla normalità e dalla routine di tutti i giorni. Cercate di capire se vi piace davvero il vostro lavoro, è arrivato il momento di seguire le vostre ambizioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi si preannuncia un lunedì costellato da qualche piccolo problema. Chi è single dovrà fare affidamento sul proprio intuito… Le coppie, devono cercare di capire da che parte sta il vostro cuore. Sul lavoro risolverete alcuni problemi importanti e questa qualità non passerà certo inosservata.

Pesci

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata con una bella grinta. In amore per i single è il momento di riallacciare i rapporti con qualcuno che non sentite da un po’. Chi è in coppia invece, avrà una bellissima sintonia con il partner. Sul lavoro sarete protagonisti. Cogliete al volo questa bella energia che invaderà il vostro cielo.

