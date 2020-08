Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko per voi questa è una buona settimana, adatta alle partenze e anche al lavoro, rimettete in moto il vostro brio, concludete le vacanze, la testa deve lanciarsi a capofitto in nuovi progetti. Luna in Scorpione è profonda e intuitiva, un po’ emotiva forse, ma non può fare del male agli affari, provoca anche benefici mentre si avvicina a Sagittario, domani primo quarto, penserete che nulla è impossibile.

Toro

Cari Toro, Luna in Scorpione opposta ad Urano vi rende nevrotici e provoca discussioni con il coniuge, potete chiarirvi soltanto parlando. Non cedete alle polemiche sterili in campo professionale, non rovinate il vostro talento per gli affari con una lite non programmata, Giove è il pianeta della fortuna, stimolato da Sole in Vergine utile per le faccende legali. Occhio di riguardo per le risorse altrui.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi la Luna tutto il giorno è nel campo del lavoro, ma Mercurio in Vergine crea qualche disturbo, sposta incontri e rallenta le decisioni importanti, siate prudenti, restate nell’ambiente circoscritto dalle stelle per controllare che nessuno rovini ciò che è stato già fatto finora. Le idee sono vostre e rimarranno tali soltanto se le difenderete.

Cancro

Cari Cancro, tanti compiti in questo periodo affollano la vostra testa, verifiche e approfondimenti sono entrati ormai nella vostra routine e vi tengono impegnati tutto il giorno, oggi con la Luna in Scorpione e Mercurio in Vergine potrete iniziare un nuovo periodo molto creativo, occhio soltanto alle sensazioni che nascono da questa Luna, l’unica padrona della vostra vita, oggi rivolta al mondo sentimentale, mentre domani cambierà fase e punterà al lavoro.

Leone

Cari Leone, secondo Branko questa giornata parte all’insegna della ginnastica, una camminata all’aria aperta potrà aiutarvi a distendere i nervi e sciogliere le ossa. Accusate una fame nervosa in questo periodo, occhio a ciò che mangiate e bevete, non andate di fretta nelle scelte professionali, così come in famiglia, aspettate la Luna di domani che splenderà ultimo quarto in Sagittario nel punto della fortuna e dei grandi amori.

Vergine

Cari Vergine, da domani la Luna andrà in Sagittario e la sera diventa ultimo quarto richiamando l’attenzione sulla famiglia, potete contare sulle stelle dal punto di vista professionale, mentre la Luna di oggi in Scorpione aggiunge un tocco magico a Mercurio, un’idea potrà trasformarsi in realtà soltanto con la giusta perseveranza. Giove e Venere fanno sbocciare passioni assopite.

Bilancia

Cari Bilancia, questa non è stata esattamente una stagione brillante per il vostro segno, anche se non è accaduto nulla di così tremendo, le stelle però non vi hanno aiutato a stimolare la fantasia, l’estate non è ancora finita, potete continuare a ballare cercando il vostro ritmo. Il bello arriva a settembre con il ritorno di Venere amica e Mercurio nel vostro segno che stimola piani di lavoro. Marte ricorda ai coniugi che l’unione fa la forza.

Scorpione

Cari Scorpione, siate cauti con cibi e bevande, avete fatto particolare abuso durante l’estate, succede quando la Luna entra in conflitto con altri corpi, in questo caso con Urano-Toro, un’opposizione che provoca un terremoto nei rapporti stretti. Giove solletica le questioni legali, non rimandate all’anno prossimo quello che potrebbe essere risolto a breve.

Sagittario

Cari Sagittario, porterete a termine quello che avete iniziato tenendo conto che la perfezione non esiste, qualche difetto ci sarà, ma non fatevene una malattia. Mercurio in Vergine vi rende troppo nervosi, andate avanti con una grinta eccezionale fornita da Marte arietino, che domani pomeriggio è in trigono con Luna primo quarto nel segno. Preparate una festa per il partner.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di Branko vede una combinazione interessante quest’oggi, soprattutto per i coniugi Capricorno-Bilancia, entrambi siete sottoposti alla quadratura Venere-Marte. Siete più forti voi che avete Saturno nel segno, ora anche Sole e Mercurio, cominciate a rivoluzionare anche i rapporti professionali, le collaborazioni. La Luna scorpionica seduce.

Acquario

Cari Acquario, ancora un po’ di pazienza con questa Luna in Scorpione, che non compromette la qualità del vostro operato, da domani sarà un’altra Luna però che vi condurrà per mano verso un settembre più sereno e soddisfacente. Considerando che agosto chiude con Luna in Acquario, Marte e Venere positivi, Mercurio e Sole, potrebbero nascere nuovi amori importanti.

Pesci

Cari Pesci, in settimana c’è stato qualche momento di forte tensione nell’ambiente professionale, inevitabile per l’opposizione Sole-Mercurio, avete anche influssi che sono però molto positivi. Oggi la Luna in Scorpione è un’alleata sincera, vi mette in contatto con diverse soluzioni interessanti per gli affari, ma la vera fortuna è in amore, Venere in Cancro programma il matrimonio per settembre.

