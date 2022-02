Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore non sarete dell’umore giusto e non sopporterete i giudizi. Ma sarete forti, determinati: in grado di andare avanti per la vostra strada e seguire i vostri obiettivi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nell’aria c’è un po’ di agitazione e non riuscite a concentrarvi sul lavoro. Stanno accadendo molte cose nella vostra vita, ora dovete cercare di evitare le polemiche inutili.

Gemelli

Cari Gemelli, se avete a che fare con qualcuno testardo potreste avere dei problemi. Le emozioni ci sono, pensate di avere ragione, ma non date spazio a un malinteso che potrebbe rovinare la vostra giornata.

Cancro



Cari Cancro, avete dato il massimo, avete cercato di gestire al meglio la vostra vita ma ora battete la fiacca… Non arrendetevi, cercate di studiare le prossime mosse. Strategia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 21 febbraio 2022), avete appena trascorso un periodo serio, si apre una fase della vita più allegra. Le occasioni per divertirti non mancheranno, fate attenzione perché qualcosa potrebbe andare oltre le vostre aspettative!

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo non avete paura di lavorare, anzi è un modo per dimostrare agli altri quanto valete. Siete produttivi, ma non preoccupatevi: le congratulazioni e le soddisfazioni arriveranno presto.

Bilancia

Cari Bilancia, bene l’amore, siete in grado anche di superare le difficoltà con diplomazia. Se state cercando di vendere qualcosa il momento è giusto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’amicizia di una persona sarà davvero importante. Avrete bisogno dell’affetto di chi vi sta vicino, ma anche della libertà e dei vostri spazi.

Sagittario

Cari Sagittario, siete in ottima forma, la vita vi sorride e avete trovato finalmente un equilibrio tra quello che desiderate e quello che potete fare. Seguite la vostra strada.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non siate frettolosi e non fate un lavoro approssimativo. Prendetevi il tempo necessario e vedrete che andrà tutto bene! Coraggio!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 21 febbraio 2022), sta per arrivare qualcuno che sconvolgerà la vostra vita quotidiana e la stabilità inizierà a vacillare. Aspettate che si calmino le acque prima di agire!

Pesci

Cari Pesci, chi vi sta vicino sostiene le vostre idee, vi supporta: siete sulla strada giusta, ma forse c’è qualcosa che non va. Cercate di non cambiare i piani e di andare avanti.