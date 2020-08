Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, per voi nati sotto questo segno zodiacale, le stelle consigliano di usare estrema cautela. Soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, dovrete essere molto attenti e prudenti. Se non tratterrete la vostra profonda agitazione e gelosia, saranno guai. Siate prudenti! Lavoro? Oggi non ci saranno particolari problemi da dover fronteggiare.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (27 agosto), per voi si preannuncia una giornata molto vivace, soprattutto in ambito relazionale. Le stelle e i pianeti stanno smuovendo i sentimenti e le emozioni, e inoltre vi incoraggiano a mettervi in gioco. Nel corso di questo giovedì qualcuno di voi sarà coinvolto in alcune dinamiche molto sexy. Osate e non abbiate paura di vivere tutto al cento per cento.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi l’astrologo prevede una giornata alquanto noiosa e molto poco movimentata. Purtroppo le vacanze sono finite da giorni… La quotidianità già inizia a farsi sentire e a pesare, non volete proprio abituarvi all’idea che è ora di rimettersi in carreggiata…

Cancro

Cari Cancro, oggi l’oroscopo prevede una giornata con molta creatività. Sarà tutto merito anche della Luna in aspetto armonico con il vostro segno. Dovreste assolutamente sfruttarla, soprattutto per rianimare un contesto che vi sembrerà un po’ troppo spento.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà una giornata molto ricca dal punto di vista relazionale. In questo periodo riuscite a vivere a pieno i sentimenti e il prossimo mese lo farete ancora di più, il tutto grazie a Venere che sarà in un ottimo aspetto. Quello che state vivendo ora potrà avere avere sviluppi interessanti in autunno. Prudenza dal punto di vista economico…

Vergine

Cari Vergine, oggi (27 agosto) potreste vivere dei piccoli momenti di tensione. Siete un segno zodiacale in genere così controllato e tranquillo, sempre rigoroso e ordinato. Per una configurazione astrale e planetaria incerta però, potreste sentirvi tesi e nervosi. Siate molto cauti in amore.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi avrete una bella energia. Sfruttatela al cento per cento per capire bene dove sta andando l’amore e quali decisioni prendere sul lavoro. Avete grandi progetti in testa e la voglia di fare un cambiamento importante e radicale all’interno della vostra vita!

Scorpione

Cari Scorpione, fino a sabato avrete molta chiarezza e lucidità su quelli che sono i vostri piani. In questo periodo potreste avere affrontato molte situazioni per conto vostro oppure è stata una vostra volontà quella di distaccarvi un po’ dagli altri. È un periodo in cui state selezionando sia gli impegni di lavoro sia le persone intono a voi.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – giovedì 27 agosto 2020 – avrete un cielo molto generoso che vi porterà a puntare in alto. È tempo di porsi nuovi traguardi ambiziosi e cominciare a lavorare per raggiungerli. In questo momento è richiesto uno sforzo in più.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi ritroverete un po’ di ottimismo e positività. Sono state settimane molto complicate, sia in amore sia sul lavoro. Finalmente oggi vi sveglierete con più motivazione e fiducia. Avrete grandi piani per il vostro futuro. In autunno arriveranno opportunità molto interessanti: coglietele al volo!

Acquario

Cari Acquario, oggi potrete contare sul prezioso lavoro di un team affiatato in ufficio. In questi giorni siete molto stressati. Non dovreste fare tutto da soli, imparate a chiedere l’aiuto degli altri. Questo gesto vi permetterà di essere viste come persone umili e modeste nel lavoro e anche nelle relazioni.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovrete fare molta attenzione, soprattutto per quanto riguarda il vostro lavoro. In questi giorni siete piuttosto nervosi. Continuare su questa linea non migliorerà la situazione. Attenzione alle critiche.

