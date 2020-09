Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 settembre 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, durante la giornata di oggi soffrirete di piccoli fastidi fisici, dovuti anche dal nervosismo e dall’insonnia. In ogni caso l’astrologo vi consiglia di prestare molta attenzione. Di stare all’erta.

Toro

Cari Toro, secondo Branko la giornata di oggi, 24 settembre 2020, sarà molto stimolante. Le Stelle vi inviteranno a crearvi vostri spazi, allargare le vostre vedute, perché questo è il momento giusto. È il momento giusto per avviare un nuovo progetto, avrete la possibilità di fare successo.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko, oggi (24 settembre 2020) dovrete far fronte a qualche questione pratica, che da tempo richiama la vostra attenzione. Probabilmente dovrete a discutere o rivedere questioni di soldi in comune con qualcuno.

Cancro

Cari Cancro, Branko per voi oggi prevede una giornata in cui dovrete essere molto astuti. Il consiglio dell’astrologo è quello di evitare di agire con impulso, davanti a una situazione intricata e difficile. Usate la testa: calma!

Leone

Cari Leone, durante la giornata di oggi potreste ricevere delle novità lavorative moto interessanti. Finalmente vi state rimettendo in moto! Nei prossimi giorni c’è chi valuterà perfino di cambiare ruolo o percorso.

Vergine

Cari Vergine, quella di oggi sarà una giornata molto proficua per chi vorrà mettersi in gioco. Potreste affrontare un colloquio di lavoro, un concorso con ottime possibilità di portare a casa il risultato sperato. Non sprecate questa occasione!

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko, oggi potreste vivere novità in famiglia molto importanti. È tempo di buttarsi alle spalle le discussioni e i momenti di tensione vissuti nei mesi scorsi e aprirsi a una fase più serena.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi potrebbe capitarvi tra le mani l’opportunità di un viaggio, grazie allo zampino di Mercurio. Il pianeta degli affari sarà ben felice di sostenere i vostri progetti per i prossimi giorni: approfittane! Avanti così!

Sagittario

Cari amici del Sagittario, quella di oggi – 24 settembre 2020 – sarà una giornata molto promettente. In amore per i single si prospettano degli incontri molto interessanti. Le coppie è un ottimo momento con il partner, cercate di sfruttarlo al massimo. Sul lavoro riuscirete a far partire un nuovo progetto. Le energie sono discrete.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi sarà una giornata dove sarete molto determinati e concentrati. In amore i single avranno ottime opportunità di iniziare una nuova relazione. Le coppie? Non fatevi fermare da qualche piccolo ostacolo, combattete per il partner. Sul lavoro dovrete impegnarvi al massimo per portare avanti i vostri progetti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà una giornata dove dovrete essere particolarmente prudenti. Siete single? Non buttatevi in una storia a capofitto, cercate di non essere avventati. Coppie? Non fatevi prendere dalla gelosia, altrimenti potreste far allontanare il vostro partner. Sul lavoro procede tutto tranquillamente.

Pesci

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata buona e tranquilla. In amore i single potrebbero fare un bell’incontro finalmente. Per le coppie da questo momento in poi il rapporto con il partner, inizierà a migliorare. Sul lavoro cercate di essere più ottimisti. Le energie sono abbastanza buone.

