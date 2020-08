Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi – 20 agosto – fate attenzione ai vostri soldi perché potreste essere tentati di spenderli in attività frivole. Potreste sentirvi frustrati da qualcuno con autorità che detta i termini sul fronte professionale: servirà moderazione.

Toro

Cari Toro, per alcuni diventerà necessario un nuovo regime alimentare. Secondo l’oroscopo di Branko, oggi (20 agosto) potrete sentirvi preoccupati per un problema o un’attività futura sul fronte interno. Chi viaggia durante la giornata di oggi dovrebbe stare attento sulla strada. Cambio di casa in vista per alcuni.

Gemelli

Cari Gemelli, un progetto può tenere occupati alcuni sul fronte accademico. Qualcuno che vi adora può venire dritto a conoscervi, oppure qualcuno da cui vi sentite attratti può fare la prima mossa… In campana!

Cancro

Cari Cancro, oggi potreste scatenare l’ira del partner sottolineando qualcosa che non vi piace di lui o di lei. Le idee implementate sul fronte professionale possono letteralmente trasformarsi in oro, quindi aspettati di aumentare la vostra ricchezza!

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la chiarezza mentale sarà della massima importanza sul fronte accademico, dato che potrà influire sulle vostre prestazioni. Troverete il coraggio di trasmettere qualcosa al partner con cui siete stati riluttanti.

Vergine

Cari Vergine, diventare attenti alla salute vi avvantaggerà immensamente. È meglio prendere qualche consiglio per prendere la giusta direzione in una questione domestica. Un viaggio atteso da tempo potrebbe scatenarvi ottime sensazioni. È probabile che la proprietà data in affitto ottenga buoni rendimenti.

Bilancia

Cari Bilancia, pagare i creditori diventa facile ora, poiché i vostri guadagni sono destinati a ricevere una spinta in avanti. La vostra reputazione oggi ottiene una spinta al lavoro grazie a un buon networking. È arrivato il momento di intraprendere un programma di fitness adeguato…

Scorpione

Cari Scorpione, rimanere metodici può alleviare i vostri problemi e aiutarvi a raggiungere il gruppo di testa. Secondo l’oroscopo di Branko, oggi è probabile che qualcuno faccia la domanda…. Attendi prima di agire.

Sagittario

Cari Sagittario, è probabile che presto venga a trovarvi un parente lontano a cui siete affezionati. È probabile che un viaggio di lavoro porti nuovi affari. L’acquisto di una proprietà potrebbe essere nella vostra mente e potreste averne una a un prezzo speciale. Cogliete l’attimo.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi (20 agosto) usate il tatto nel chiedere il congedo sul fronte professionale, poiché rischiate di essere etichettati come “frequentatore di ferie frequenti”.

Acquario

Cari Acquario, oggi il fronte domestico può subire turbolenze come un anziano di famiglia non nel migliore degli stati d’animo. C’è qualcuno che vi aspetta a braccia aperte, aspettatevi che la giornata sia romanticamente appagante!

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (20 agosto 2020), la salute di chi soffre da molto tempo è destinata a migliorare. Entrate nei dettagli di qualunque cosa voi facciate sul fronte accademico per evitare errori. L’interesse comune può farvi incontrare amici che la pensano allo stesso modo.

