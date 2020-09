Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, tra le nubi di Venere c’è un segnale di vita, possibile che questo pianeta rappresenti l’amore? Pare di sì essendo attribuito da Afrodite, il mito dell’Olimpo, amata da Marte e Giove. L’amore vince ogni pregiudizio. Luna nuova in Vergine esalta le vostre doti professionali.

Toro

Cari Toro, secondo Branko quest’oggi in chiave astrologica è stato Urano a portarvi l’emozionante scoperta delle tracce di fosfina nell’atmosfera della stella che è la vostra guida celeste e che contribuisce al successo e all’amore, adesso è più forte grazie a Giove sollecitato dalla Luna nuova in Vergine.

Gemelli

Cari Gemelli, questa luna nuova che si forma in Vergine, vostra cara nemica, non è adatta alla vostra natura vivace, entrate in una fase seria, utile per chi dovesse approfondire un incontro, perfezionare un progetto, lavorare in casa. Siete gente di mondo, in certi momenti anche voi sentite il richiamo della famiglia.

Cancro

Cari Cancro, la Luna nuova in Vergine è positiva per fare le scelte giuste sia in casa che nel lavoor, cambiamenti in arrivo con Saturno opposto in Capricorno, eventuali intoppi e ritardi dipendono anche da Mercurio in Bilancia che si scorda cose da fare e da dire. Mentre in amore dovreste trovare un fiume di parole per esprimere ciò che sentite, quando Marte batte contro è facile amore.

Leone

Cari Leone, dal 6 settembre quando Venere è entrata nel segno siete tra i protagonisti di questa terza parte dell’estate. Le notizie che arrivano dallo spazio confermano importanza e attualità del pianeta che per voi è prima di tutto amore. Nell’aria si respira ancora voglia d’innamorarsi, Marte è sempre in azione, oggi siete interessati di più al lavoro e fate bene.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko siete in primo piano con la Luna nuova nel segno, la fase lavorativa sarà quella preferita, la Luna è un portafortuna che agisce anche con lo stimolo di Giove, Saturno, Urano e Plutone. Il momento nostalgica è dettato dall’influenza di Nettuno opposto, forse il ricordo di un amore vissuto anni fa.

Bilancia

Cari Bilancia, tra un mese nascerà la vostra Luna nuova e sentirete una grande forza di rinnovamento per questa fase lunare, la più importante per questioni materiali della vita. Domani inizierete già a sollecitare nel lavoro chi batte la fiacca.

Scorpione

Cari Scorpione, Sole e Saturno in aspetto diretto, un trigono che spinge al successo grazie anche all’apporto di personaggi importanti che capiscono il vostro valore. Con le autorità statali non siete sempre in rapporti ideali. Giove insieme all’eccezionale Luna nuova in Vergine vi aiuteranno con un pizzico di fortuna.

Sagittario

Cari Sagittario, dallo spazio Venere dà le sue notizie quest’oggi e arriva in Leone dove transita fino al 2 ottobre in ottimo aspetto con Marte, dando vita a un concerto d’amore. Dovete per forza orientare richieste ed iniziative verso il mondo sentimentale.

Capricorno

Cari Capricorno, quale che sia l’attività che svolgete nella vostra vita, quest’oggi secondo Branko avete tutti un aspetto che vi porta in alto. Saturno nel segno in trigono diretto con Sole in Vergine sarà soltanto per questa volta, non perdete tempo quest’oggi, che Giove e la Luna nuova vi regalano fortuna.

Acquario

Cari Acquario, non perdete la speranza se vedete che gli altri proseguono per la propria strada e voi rimanete fermi al punto di partenza, arriverà anche il vostro momento, non temete. La Luna nuova in Vergine stimola tante nuove idee nella vostra testa.

Pesci

Cari Pesci, si combatte l’ostilità di una fredda Luna nuova nel segno, materialista della Vergine che fa ricorso alla poesia che a voi non manca. Ogni cambiamento sarà positivo.

