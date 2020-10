Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 15 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 15 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi potrebbe essere una giornata piuttosto faticosa sul fronte professionale, forse vi dovrete confrontare con un collega che sembra voglia mettervi i bastoni tra le ruote ormai da tempo. Siate furbi e non istintivi.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nella giornata di oggi riuscirete ad essere tranquilli. Svolgerete le vostre mansioni con la precisione che vi contraddistingue e vi impegnerete a dedicare il giusto tempo agli affetti e ad una sana attività fisica. Perché non un po’ di relax durante la serata?

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è stata particolarmente pesante e vi siete ritrovati spesso sotto pressione, finalmente oggi – 15 ottobre – riuscirete a recuperare un po’ di energie e a svolgere con successo i vostri compiti.

Cancro

Cari Cancro, durante la giornata di oggi (giovedì 15 ottobre) dovrete prestare molta attenzione: potreste essere messi a confronto con alcuni colleghi. Impegnatevi a dimostrare il vostro valore senza denigrare gli altri. In amore vince chi fugge ma.. non esagerate!

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, si prospetta una giornata dove sarete molto carismatici. Siete single? Nessuno saprà resistervi sarete molto affascinanti. Siete già “presi”? Uscite a divertirvi. Sul lavoro i vostri colleghi vi vorranno sempre più bene. Le vostre energie sono abbastanza buone.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata molto fruttuosa. In amore i single dovranno impegnarsi molto di più per raggiungere i loro obiettivi. Sul lavoro avrete molta fortuna e riuscirete a chiudere degli affari importanti.

Bilancia

Cari Bilancia, si prospetta una giornata con vibrazioni positive. In amore per i single finalmente vi lascerete alle spalle una brutta avventura. Per quanto riguarda il lavoro avrete sempre più forza e voglia di fare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata dove dovrete pensare. Siete pronti ad affrontare i vari problemi di coppia? Sul lavoro siate più tranquilli e impegnatevi come sempre.

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata dove potrete contare sui vostri amici. Tutti i vostri progetti verranno appoggiati e condivisi dal partner. Per quanto riguarda il lavoro, non fissatevi a fare le cose da soli, chiedete aiuto.

Capricorno

Cari Capricorno, preparatevi: sarà una giornata molto faticosa. Amore? Meglio rimandare qualsiasi discussione importante con il vostro partner, ad un momento successivo. Per quanto riguarda il lavoro, siate prudenti e non affaticatevi troppo.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko, sarà una giornata dove sarete molto determinati. Per i single nella giornata di oggi tutto quello che volete sarà vostro. Le coppie? Mettetevi più in gioco con il vostro partner. Sul lavoro avrete da svolgere dei compiti importanti.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 15 ottobre 2020 -, per voi si prospetta una giornata abbastanza fortunata. In amore potreste avere una seconda occasione molto importante, non sprecatela. Sul lavoro rilassatevi e tutto procederà per il meglio.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 15 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 15 ottobre 2020