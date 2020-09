Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 settembre 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, la situazione di stallo in cui vi trovate da tempo in Amore vi porterà, se avete un partner, a intraprendere percorsi diversi per movimentare il rapporto. Se siete single, dovrete aspettare che sia qualcun altro a fare la prima mossa, ma potreste perdere una grande occasione. Nel lavoro cercate di circondarvi solo di colleghi dei quali vi fidate e che vi apprezzano. Provate a fare un massaggio rilassante, vi farà stare meglio.

Toro

Cari Toro, in Amore si prospetta un periodo emozionante grazie all’influenza di Venere. Una nuova attrazione potrebbe evolversi in qualcosa di significativo e la coppia riscoprirà una buona intesa. Sul lavoro dovrete chiedere l’aiuto dei colleghi, ma continuate ad avere fiducia nelle vostre capacità. Scoprirete affinità con Scorpione, diffidenza con Cancro.

Gemelli

Vi aspetta una settimana idilliaca insieme al vostro partner, con cui vi sentirete molto più felici e sereni. Forse è arrivato il momento di fare un passo importante. Ma sul lavoro qualche problema di comunicazione con i vostri colleghi potrebbe creare situazioni spiacevoli. Scoprirete una passione con Acquario, ma attenti ai Capricorno.

Cancro

Amici del Cancro, vi aspetta una settimana piuttosto complicata in Amore, forse perché pretendete troppo dal partner. Cercate di mollare la presa, altrimenti potreste mettere a rischio la vostra relazione. Sul lavoro vi serve più coraggio, mentre per la salute dovreste rilassarvi, magari leggendo un buon libro.

Leone

Cari Leone, per voi torna a scorrere l’energia sul lavoro grazie a Mercurio che vi aiuta con un progetto professionale importante. Venere e Marte vi consentono di fare un balzo in avanti, lo scatto per vincere. Per Branko la parola chiave della vostra settimana è “osare”.

Vergine

Vi aspetta una settimana ricca di sfide – professionali e sentimentali – ma saprete coglierle con prontezza. Dovrete rimettevi in gioco e cancellare quei toni neutri sul beige per lasciarvi accendere dalla competizione. Non a caso, la parola chiave della vostra settimana è “sfida”.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata vi consentirà di fare chiarezza e uscire dalla nebbia che vi attanaglia, grazie a Mercurio, pianeta della parola, che oggi 6 entra nel vostro segno. Venere in Leone scaccia l’inquietudine e vi consente di fare rifornimento di sorrisi e ottimismo. Se siete nati a fine mese sarete incerti se fidarsi o meno di un amore improvviso.

Scorpione

Amici dello Scorpione, in voi questa settimana prevale l’ottimismo. In Amore siete in grado di redimere qualsiasi partner. Sul lavoro non vi fermate davanti a nulla e arrivate all’obiettivo con una calma spiazzante. Fidatevi del vostro intuito.

Sagittario

Cari Sagittario, siete al centro di vibrazioni speciali in questi giorni. Finalmente in Amore avete preso una decisione e sapete cosa volete. Per voi è una vera è propria rinascita dopo un lungo periodo di confusione. Ora l’ultimo quarto di Luna allontana dubbi e paure. Siete pronti!

Capricorno

Cari Capricorno, finalmente dopo un’estate silenziosa, siete in grado di parlare ed emozionarvi. Marte è troppo sicuro di avervi in pugno, ma voi lo farete sussultare grazie alla vostra leggerezza e al nuovo pepe che darete alla vita. La parola chiave della settimana, per Branko, è “sorpresa”.

Acquario

Branko cita Alice Munro quando scrive: “C’è un limite alla quantità di scombussolamento che si è disposti a sopportare in nome dell’amore”. Grazie a Mercurio in Bilancia, potrete trasformare le idee in progetti concreti. In futuro nulla sarà lasciato al caso. Preparatevi a un cambiamento.

Pesci

Cari Pesci, avete trovato le risposte che aspettavate, non solo da un amore che ha rivoluzionato la vostra vita, ma anche nel lavoro, dove finalmente riuscite a farvi aiutare. Vincerete grazie al gioco di squadra. La parola chiave della settimana: conferma.

